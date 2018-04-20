Ещё
В Северном Бутове привели в порядок Мемориальный комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северном Бутове привели в порядок Мемориальный комплекс 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В минувшее воскресенье жители Северного Бутова отлично поработали на субботнике — привели в порядок домовые территории и территорию Мемориального комплекса защитникам Отечества.
В субботнике приняли участие заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и глава муниципального округа Алексей Курбатов, муниципальные депутаты, общественные советники, представители районного Совета ветеранов.
Добровольцы убрали прошлогоднюю листву, очистили площадку от мусора, протерли от пыли и зимней грязи мемориал и высадили по периметру комплекса 4 молодых ели. Территория обновилась, стала более ухоженной и привлекательной для горожан.
«Ощущение причастности к городу особенно остро ощущаешь именно в этот день. К тому же, солнце в Москве с утра помогает всем, кто вышел на субботник. Лично для меня это традиционное мероприятие — всегда радость. В этот день мы вместе с семьей, друзьями, коллегами, соседями обустраиваем мир за порогом нашего дома, наводим порядок. Москва становится чище, краше, уютнее, и за это город скажет каждому «спасибо!» — сказал Анатолий Выборный.
Напомним, что «вторая волна» субботника пройдет в Северном Бутове завтра. 21 апреля в 10 часов по адресам:
— пешеходная зона «Жнеца и Жницы» от дома 6 по бульвару Дмитрия Донского,
— ул. Феодосийская, 11 (у пруда).
Вестник Бутова: последние новости
Бутовские библиотеки примут участие в «Тотальном диктанте» Горьковская встреча пройдёт в библиотеке №192 Сотрудники служб безопасности ЮЗАО готовы к проведению массовых весенних мероприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание142
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть31
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300310
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение