В Северном Бутове привели в порядок Мемориальный комплекс 

В минувшее воскресенье жители Северного Бутова отлично поработали на субботнике — привели в порядок домовые территории и территорию Мемориального комплекса защитникам Отечества.
В субботнике приняли участие заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и глава муниципального округа Алексей Курбатов, муниципальные депутаты, общественные советники, представители районного Совета ветеранов.
Добровольцы убрали прошлогоднюю листву, очистили площадку от мусора, протерли от пыли и зимней грязи мемориал и высадили по периметру комплекса 4 молодых ели. Территория обновилась, стала более ухоженной и привлекательной для горожан.
«Ощущение причастности к городу особенно остро ощущаешь именно в этот день. К тому же, солнце в Москве с утра помогает всем, кто вышел на субботник. Лично для меня это традиционное мероприятие — всегда радость. В этот день мы вместе с семьей, друзьями, коллегами, соседями обустраиваем мир за порогом нашего дома, наводим порядок. Москва становится чище, краше, уютнее, и за это город скажет каждому «спасибо!» — сказал Анатолий Выборный.
Напомним, что «вторая волна» субботника пройдет в Северном Бутове завтра. 21 апреля в 10 часов по адресам:
— пешеходная зона «Жнеца и Жницы» от дома 6 по бульвару Дмитрия Донского,
— ул. Феодосийская, 11 (у пруда).