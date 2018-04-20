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«Прямиком в ад»: в самом большом парке Брагино провалился асфальт
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«Прямиком в ад»: в самом большом парке Брагино провалился асфальт 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Брагино рядом с парком Победы (в народе это место называют Очки) посреди тротуара зияла огромная дыра. Ничем не огороженная. Причём находилась она рядом с детской площадкой, где в солнечную погоду всегда полным-полно детворы. Ярославцы возмущаются: и это в столице Золотого кольца! Или Брагино не Ярославль?
— Можно мусором дырку засыпать и делов-то, — шутят пользователи соцсетей.
— Прямиком в ад, — пишут ярославцы в Instagram.
На данный момент огромную дыру огородили подручными средствами, не исключено, что сами жители Брагино. Мы пытаемся получить информацию от мэрии Ярославля, но власти пока молчат.
А ведь совсем недавно в Ростовском районе произошла трагедия: женщина не заметила открытый люк, упала и погибла.
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