Челябинские налоговики запустили новый социальный ролик

УФНС по Челябинской области опубликовало социальный ролик, посвященный развитию онлайн-касс. В небольшом клипе показано, как женщина-предприниматель (ее, кстати, играет руководитель регионального союза предпринимателей Вера Соколова ) пользуется возможностями онлайн-услуг налоговой службы . Сначала она пьет кофе и при помощи специального приложения проверяет выбитый чек, а потом и сама применяет онлайн-передачу данных о расчетах в электронном виде через приложение оператора фискальных данных и через Личный кабинет.

— Использование онлайн-касс удобно, доступно и современно. Удобно для покупателей и доступно для бизнеса. Весь комплекс новшеств позволяет построить конкурентный рынок за счет гарантированного выявления нарушений и вовлечь покупателей в гражданский контроль, сокращает количество проверок, сделав их точечными, дает бизнес-сообществу дополнительный инструмент контроля за рабочей деятельностью сотрудников, — отмечает пресс-секретарь УФНС России по Челябинской области Юлия Бердникова.

В УФНС отмечают, что контрольно-кассовая система, предлагаемая сегодня, может полностью исключить контакт с налоговыми органами. Это очень удобно, к тому же, кассовый чек будет доступен не только в бумажном, но и в электронном виде, как продавцу, так и покупателю.

Все подробности о работе онлайн касс можете узнать на сайте УФНС.