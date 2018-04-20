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ГДР En+ падают в цене почти на 15%, обновляя исторический минимум
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Турция вывела золотой запас из США

ГДР En+ падают в цене почти на 15%, обновляя исторический минимум 

Прайм 48 минут назад
Фото: Прайм
ГДР En+ снижаются на 14-15% в отсутствие новостей, свидетельствуют данные торгов.
К 11.45 мск бумаги En+ дешевели на 14,3%, еще ранее в пятницу они опускались на 14,76%, до 358 рублей — нового исторического минимума. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,2%. Акции "Русала" дешевеют на 1,3%.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и «Русал».
Прайм: последние новости
Посольство РФ в Вашингтоне заверили, что новых санкций пока не будет Заводы "Русала" в Хакасии и Красноярске работают штатно и не требуют поддержки Суд 23 апреля рассмотрит дело о банкротстве Курганмашзавода
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