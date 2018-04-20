Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение уголовной ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

"20 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории России. Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Вячеслав Володин не исключил, в том числе, меры уголовной ответственности", — заявили в пресс-службе.

Володин отметил, что в России должны жить по российским законам.