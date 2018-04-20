Религиозные праздники 21 апреля

Священномученик Сергий Родаковский

Революцию 1917 года иерей Сергий встретил 35-летним полковым священником. Сам родом из Минской губернии, он вернулся на родину и все лихолетье гражданской войны и начала «построения социализма в одной отдельно взятой стране» служил на приходе в деревне Таль в Бобруйском уезде, всеми силами стараясь сохранить этому приходу жизнь.

К концу 20-х годов это стало почти невозможным — чтобы закрыть храм власти обложили его фактически неподъемным подоходным налогом.

В 1929 году «представителями райисполкома и сельского совета в присутствии настоятеля протоиерея Сергия Родаковского и прихожан в церкви д. Таль были изъяты книги, ведомости и другие документы: всего 60 единиц. Согласно акту изъятия: церковь деревянная, ветхая, иконостас 3-ярусный. При церкви находилась сторожка. Земли было 480 квадратных саженей».

В конце концов, именно за неуплату налога на это столь дорого оцененное советской властью хозяйство, в 1930-м отца Сергия и арестовали в первый раз. Впрочем, тогда он, можно сказать, отделался «легким испугом» — всего шестью месяцами лесоповала, после которых вернулся на приход.

Службы в храме шли по расписанию. Но у настоятеля уже не было своего дома — его конфисковали по решению суда, — и ему с семьей приходилось кочевать по соседям.

А между тем НКВД взялся за его «ближний круг». В 1933-м взяли церковного старосту Иакова Кошко (44-летнего отца пятерых детей), в пожарном порядке осудили на 10 лет лагерей с конфискацией имущества за «антисоветскую агитацию и пропаганду» (он в тот же год погиб в заключении), а заодно репрессировали и всю его семью.

Отпевая на кладбище усопшего, отец Сергий сказал плачущим женщинам: «Не плачьте, миленькие, он страдал за Христа».

О нем самом уже ползли самые невероятные слухи: например, что он готовится к встрече папы римского, которого ждет «проездом» в деревне Таль. Казалось бы, очевидный бред. Но время было такое, что именно на основании этого бреда его в 1933-м и арестовали, обвинив в том, что эти слухи он сам же и распространяет.

На допросе «по существу дела» батюшка «показал»: «Слухи о том, что будет ехать римский папа по д. Таль ходили, но от кого слышал, не знаю, над этим только посмеялся… Усиление верований жителей д. Таль в Бога, начиная с 1930 г., объясняю тем, что верующие видели во мне мученика за веру Христову… агитации против советской власти не проводил, виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю».

Но кому нужно было в те годы признание вины какого-то сельского попа? Протоиерея Сергия Родаковского с псаломщиком Андреем Лутовичем и старостой Алексеем Муравейко за «антисоветскую агитацию» приговорили к «высшей мере наказания с конфискацией имущества» и расстреляли.

А вскоре после их ареста Свято-Троицкая церковь в деревне Таль была закрыта и разобрана.

Реабилитирован отец Сергий был лишь в 1989 году.