Ежегодный шахматный турнир состоялся в поселении Марушкинское

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Шахматный турнир «Московский гамбит» 21 апреля состоялся на базе школы №2057 в поселке совхоза «Крекшино» поселения Марушкинское. В нем приняли участие команды из образовательных учреждений Новой Москвы

— В этом году состязания состоялись среди учеников с 1-х по 11-е классы. Всего было более десяти команд. Мы рады, что с каждым годом этот вид спорта набирает популярность среди учеников, — прокомментировали сотрудники школы №2057 в поселении Марушкинское.

Они добавили, что в конце соревнования состоялась церемония награждения. Согласно турнирной таблице, первое и второе места заняли ребята из Марушкина, а «бронзу» увезли с собой дети из поселения Кокошкино.