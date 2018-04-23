Ещё
Ежегодный шахматный турнир состоялся в поселении Марушкинское
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ежегодный шахматный турнир состоялся в поселении Марушкинское 

Префектура ТиНАО города Москвы 31 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Шахматный турнир «Московский гамбит» 21 апреля состоялся на базе школы №2057 в поселке совхоза «Крекшино» поселения Марушкинское. В нем приняли участие команды из образовательных учреждений Новой Москвы.
— В этом году состязания состоялись среди учеников с 1-х по 11-е классы. Всего было более десяти команд. Мы рады, что с каждым годом этот вид спорта набирает популярность среди учеников, — прокомментировали сотрудники школы №2057 в поселении Марушкинское.
Они добавили, что в конце соревнования состоялась церемония награждения. Согласно турнирной таблице, первое и второе места заняли ребята из Марушкина, а «бронзу» увезли с собой дети из поселения Кокошкино.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Работы по благоустройству жилых домов проведут в Рязановском День памяти пройдет в Московском Творческие коллективы из поселения Марушкинское начали подготовку ко Дню Победы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин62
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир87
Саргсян подал в отставку771
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение219
Кейт Миддлтон родила53
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение