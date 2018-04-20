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Глава «Опоры России» поддержал усиление прокурорского контроля над следствием
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Глава «Опоры России» поддержал усиление прокурорского контроля над следствием 

Rambler News Service 1 час назад
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в ходе ЯМЭФ-2018 заявил о необходимости усилить контроль органов прокуратуры над следствием.
«Я считаю, что баланс между следствием и прокуратурой был нарушен… Получился перекос. Сегодня в следственные действия только суд может вмешаться и что-то поправить. До суда дело часто доходит, когда оно полностью сформировано, и судье разобраться в этом очень сложно. Мне кажется, нам нужно обратиться в администрацию президента. Борис Юрьевич (Титов, бизнес-омбудсмен — RNS), мы и на вас рассчитываем. Всё-таки баланс должен быть восстановлен, и контроль над следствием должен быть усилен со стороны прокуратуры», — сказал Калинин.
«У нас иногда до чего доходит? Прокурор пишет предписание, находит нарушения. Оно идёт руководителю следствия, а тот органично защищает своего подчиненного. И все — других полномочий у прокурора нет. Сейчас уникальный момент, когда общественность может выразить свою позицию», — подчеркнул глава общественной организации.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу вернуть прокуратуре контроль над следствием. Об этом она заявила после выступления генпрокурора Юрия Чайки перед сенаторами, сообщал «Коммерсант».
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