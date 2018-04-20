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Вороновцев приглашают на занятия по скалолазанию
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Вороновцев приглашают на занятия по скалолазанию 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: СО база «Лесная»
Любители экстремальных видов спорта могут принять участие в тренировках по скалолазанию. Тренировки проходят в рамках работы секции по скалолазанию на базе Спортивно-оздоровительной базе «Лесная» городского округа Троицк. Информация об этом размещена на официальном сайте спортивного учреждения.
— Посещать занятия могут как дети, так и взрослые. Занятия проходят под руководством двух инструкторов— рассказали сотрудники Спортивно-оздоровительной базы.
Занятия будут проходить в среду, субботу и воскресенье. Начало тренировки в выходные дни в 12:00, в будние — в 18:00.
Отметим, что в дождливую погоду занятия на скалодроме не проводятся.
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