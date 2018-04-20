Вороновцев приглашают на занятия по скалолазанию

Фото: СО база «Лесная»

Любители экстремальных видов спорта могут принять участие в тренировках по скалолазанию. Тренировки проходят в рамках работы секции по скалолазанию на базе Спортивно-оздоровительной базе «Лесная» городского округа Троицк . Информация об этом размещена на официальном сайте спортивного учреждения.

— Посещать занятия могут как дети, так и взрослые. Занятия проходят под руководством двух инструкторов— рассказали сотрудники Спортивно-оздоровительной базы.

Занятия будут проходить в среду, субботу и воскресенье. Начало тренировки в выходные дни в 12:00, в будние — в 18:00.

Отметим, что в дождливую погоду занятия на скалодроме не проводятся.