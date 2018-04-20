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Волгоградцев просили не ходить в лес из-за обработки деревьев
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Волгоградцев просили не ходить в лес из-за обработки деревьев 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жителей нескольких районов Волгоградской области просят временно отказаться от посещения лесов и сбора в них ягод и грибов в связи с обработкой хвойных деревьев от вредителей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, запрет на посещение Старополтавского лесничества будет действовать с 25 апреля по 20 мая, Иловлинского и Калачевского лесничеств — с 30 апреля по 20 мая. В Алексеевском, Арчединском, Калачевском, Михайловском и Новоаннинском зеленых зона ограничение введут с 20 мая по 9 июня.
Таким образом, деревья обработают в семи из 22 лесничеств региона на площади в общей сложности 7 000 гектаров. Отметим, что в борьбе с вредителями будет использоваться авиация. Обработку проведут с помощью химических и биологических препаратов.
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