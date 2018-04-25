На время чемпионата мира по футболу движение транспорта ограничат

Ограничения дорожного движения в центре города на время проведения матчей чемпионата мира по футболу доставят горожанам минимум проблем. Об этом заявил вчера заместитель мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов на встрече с жителями столичного района Хамовники.

Вместе с Максимом Ликсутовым на вопросы горожан отвечали префект Центрального административного округа Владимир Говердовский и временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД Алексей Диокин.

— Нам важно, чтобы жителей района Хамовники проведение матчей вблизи их домов затронуло минимально, — сказал заместитель мэра. — Мы примем во внимание опыт тестового матча Россия Бразилия , который состоялся 23 марта, и сведем все неудобства, связанные с чемпионатом мира, к минимуму.

На весь период проведения чемпионата движение любого транспорта, кроме экстренных служб, ограничат на участках от Университетской площади до проспекта Вернадского в обоих направлениях, от Мичуринского проспекта до Университетской площади, на участке Мичуринского проспекта от разворота около северного вестибюля станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта и на других участках — они станут пешеходными. Съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе «Лужников» на период матчей будет закрыт. Съезд с внутренней стороны ТТК на Комсомольский проспект будет доступен для транспорта, но в течение двух часов после окончания матча будет также ограничен.

Проехать на такие улицы, как Академика Самарского, Менделеевскую и ряд других, сможет только аккредитованный транспорт при наличии пропуска. Львиная доля волнующих жителей вопросов касалась проезда на территорию такси и курьерских служб.

— Все приложения по вызову такси осведомлены о требованиях, и на выезды будут приезжать только аккредитованные машины. Их на данный момент около 6,5 тысячи, — сообщил Максим Ликсутов.

В ответ на вопрос, не помешают ли благоустроительные и ремонтные работы на территории района проведению мероприятий, Ликсутов заверил, что к началу чемпионата мира все работы будут завершены.

Общественный транспорт в дни вне матчей будет работать по расписанию, а в дни игр проезд будет осуществляться только по открытым для движения улицам. Горожанам раздали брошюры, где обозначено, как будет организовано движение в районе на период футбольного турнира. По просьбам москвичей информация о перекрытиях появится на сайте управы района Хамовники, а на Едином транспортном портале будет создан отдельный раздел.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Говердовский, префект Центрального округа Москвы:

— Жители района Хамовники могут получить пропуска, чтобы иметь возможность беспрепятственно въезжать в свои дворы и выезжать из них во время турнира. Получить их можно в управе района или в здании ГБУ «Жилищник района Хамовники». Получить пропуск нужно заранее. Выдавать их начали, кстати, еще в марте. Организации, чьи офисы расположены на территории района, тоже могут получить пропуска. В дни, когда на стадионе не будет матчей, ограничения движения максимально сокращены.