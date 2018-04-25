Ещё
Максим Ликсутов рассказал жителям Хамовников о транспортной доступности в дни чемпионата мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Ликсутов рассказал жителям Хамовников о транспортной доступности в дни чемпионата мира по футболу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Во время мундиаля часть улиц района будет перекрыта для автотранспорта ради обеспечения безопасности болельщиков.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 24 апреля встретился с жителями района Хамовники и ответил на их вопросы. Среди них одним из важнейших стал вопрос организации движения транспорта в дни проведения мундиаля с 14 июня по 15 июля.
Поскольку в Хамовниках расположен главный стадион соревнований — «Лужники», для обеспечения безопасности футбольных болельщиков, схема движения транспорта в дни чемпионата будет изменена, часть улиц — перекрыта.
По словам Ликсутова, встреча с жителями была проведена в том числе для того, чтобы выяснить, в каком виде людям будет удобнее получить информацию об изменениях транспортного обслуживания в районе, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Будет сделан специальный раздел на Едином транспортном портале, по просьбе жителей будут размещены схемы на подъездах, нанесены на карты социальные объекты, медучреждения и школы — все это будет сделано, и размещение начнется со следующей недели. Мы также примем во внимание опыт тестового матча Россия-Бразилия, который состоялся 23 марта, и сведем все неудобства, связанные с Чемпионатом мира, к минимуму, — пояснил горожанам заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Вечерняя Москва: последние новости
Светлану Зейналову заменит Анастасия Орлова Израиль готов ответить Сирии на возможное применение против него С-300 На улицах Москвы высадят 140 тысяч кустарников
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению170
В США заявили о провале Су-57588
Хмеймим атаковали дроны404
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией347
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение