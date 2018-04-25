Максим Ликсутов рассказал жителям Хамовников о транспортной доступности в дни чемпионата мира по футболу

Во время мундиаля часть улиц района будет перекрыта для автотранспорта ради обеспечения безопасности болельщиков.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 24 апреля встретился с жителями района Хамовники и ответил на их вопросы. Среди них одним из важнейших стал вопрос организации движения транспорта в дни проведения мундиаля с 14 июня по 15 июля.

Поскольку в Хамовниках расположен главный стадион соревнований — «Лужники», для обеспечения безопасности футбольных болельщиков, схема движения транспорта в дни чемпионата будет изменена, часть улиц — перекрыта.

По словам Ликсутова, встреча с жителями была проведена в том числе для того, чтобы выяснить, в каком виде людям будет удобнее получить информацию об изменениях транспортного обслуживания в районе, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Будет сделан специальный раздел на Едином транспортном портале, по просьбе жителей будут размещены схемы на подъездах, нанесены на карты социальные объекты, медучреждения и школы — все это будет сделано, и размещение начнется со следующей недели. Мы также примем во внимание опыт тестового матча Россия-Бразилия, который состоялся 23 марта, и сведем все неудобства, связанные с Чемпионатом мира, к минимуму, — пояснил горожанам заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.