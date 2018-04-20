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Компания ZTE заставило сотрудников пройти тест на знание законов США
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Компания ZTE заставило сотрудников пройти тест на знание законов США 

Anti-Malware.ru 38 минут назад
16 апреля США ввели семилетние ограничения на экспорт продукции ZTE, связанные с продажей телекоммуникационного оборудования Ирану и Северной Корее в марте 2017-го. Правительство США посчитало, что политика компании поощряет такие действия своих сотрудников. В связи с этим компания повышает уровень соответствия американским и европейским стандартам.
Компания пытается добиться высоких показателей в соответствии европейским и американским законам о торговле. ZTE обязало всех своих сотрудников выучить законы и правовые нормы США и Европы, в частности антикоррупционные, затем пройти внутренний экзамен. Сделать это удастся только тем сотрудникам, которые получат максимальную оценку — 100 баллов.
"ZTE вместо того, чтобы критиковать незаконные действия своих сотрудников, наоборот поощряет их. Такое поведение компании нельзя игнорировать" — заявил министр экономики США Уилбур Росс.
В марте 2017-го года ZTE выплатила штраф в размере 1.19 миллиардов долларов США за незаконную продажу своих товаров Ирану и Северной Корее. Также были предусмотрены семилетние экспортные ограничения в случае следующих нарушений.
Ранее мы сообщили, что правительство США считает компании ZTE и Huawei провластными, а их продукцию подозревает в шпионаже за пользователями. Об этом заявили американские спецслужбы ФБР, ЦРУ и АНБ.
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