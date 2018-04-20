Компания ZTE заставило сотрудников пройти тест на знание законов США

16 апреля США ввели семилетние ограничения на экспорт продукции ZTE, связанные с продажей телекоммуникационного оборудования Ирану Северной Корее в марте 2017-го. Правительство США посчитало, что политика компании поощряет такие действия своих сотрудников. В связи с этим компания повышает уровень соответствия американским и европейским стандартам.

Компания пытается добиться высоких показателей в соответствии европейским и американским законам о торговле. ZTE обязало всех своих сотрудников выучить законы и правовые нормы США и Европы, в частности антикоррупционные, затем пройти внутренний экзамен. Сделать это удастся только тем сотрудникам, которые получат максимальную оценку — 100 баллов.

"ZTE вместо того, чтобы критиковать незаконные действия своих сотрудников, наоборот поощряет их. Такое поведение компании нельзя игнорировать" — заявил министр экономики США Уилбур Росс.

В марте 2017-го года ZTE выплатила штраф в размере 1.19 миллиардов долларов США за незаконную продажу своих товаров Ирану и Северной Корее. Также были предусмотрены семилетние экспортные ограничения в случае следующих нарушений.