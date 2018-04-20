Памятные монеты к 100-летию погранслужбы выпущены в Беларуси

Древнейшей воинской профессии — охране границ суверенных территорий — в Беларуси отмечают уже 100-летний юбилей. Одним из первых свой «личный вклад» внес Национальный банк, выпустив в обращение памятные монеты «Пагранічная служба Беларусі. 100 год». Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Именно 20 апреля выпускаются первые серебряные монеты номиналом Br20 (проба сплава 925, тираж — 1,5 тыс. штук) и медно-никелевая — номиналом Br1 (тираж — 2,5 тыс. штук). Стоит напомнить, что один белорусский рубль — по курсу ЦБ — равен 30,67 российского рубля.

На памятном платежном средстве изображен геральдический знак-эмблема пограничной службы РБ, а также гербы городов, в которых располагаются ее территориальные органы.

Выпущенные в обращение монеты, пояснили в Нацбанке, «являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений».

Страницы исторического прошлого страны напоминают, что формирование пограничной стражи Беларуси, особенно в начальный период, осуществлялось в сложных условиях. Причин для этого было много. Прежде всего, недостаточное число опытных пограничных кадров, способных организовать охрану границы в новых условиях, да и отсутствие договоров с соседними странами в первые годы усложняли ситуацию на западных рубежах.

Основной задачей бойцов в зеленых фуражках в те годы считалась борьба с контрабандой, наносившей существенный ущерб монополии внешней торговли. До начала Великой Отечественной войны линию Государственной границы на территории Беларуси охраняли свыше 140 пограничных застав. Их вооружение и организация позволяли вести борьбу, преимущественно, с одиночными нарушителями границы, небольшими разведывательно-диверсионными группами и отрядами численностью до роты.