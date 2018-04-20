Ещё
Памятные монеты к 100-летию погранслужбы выпущены в Беларуси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятные монеты к 100-летию погранслужбы выпущены в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Древнейшей воинской профессии — охране границ суверенных территорий — в Беларуси отмечают уже 100-летний юбилей. Одним из первых свой «личный вклад» внес Национальный банк, выпустив в обращение памятные монеты «Пагранічная служба Беларусі. 100 год». Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Именно 20 апреля выпускаются первые серебряные монеты номиналом Br20 (проба сплава 925, тираж — 1,5 тыс. штук) и медно-никелевая — номиналом Br1 (тираж — 2,5 тыс. штук). Стоит напомнить, что один белорусский рубль — по курсу ЦБ — равен 30,67 российского рубля.
На памятном платежном средстве изображен геральдический знак-эмблема пограничной службы РБ, а также гербы городов, в которых располагаются ее территориальные органы.
Выпущенные в обращение монеты, пояснили в Нацбанке, «являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений».
Страницы исторического прошлого страны напоминают, что формирование пограничной стражи Беларуси, особенно в начальный период, осуществлялось в сложных условиях. Причин для этого было много. Прежде всего, недостаточное число опытных пограничных кадров, способных организовать охрану границы в новых условиях, да и отсутствие договоров с соседними странами в первые годы усложняли ситуацию на западных рубежах.
Основной задачей бойцов в зеленых фуражках в те годы считалась борьба с контрабандой, наносившей существенный ущерб монополии внешней торговли. До начала Великой Отечественной войны линию Государственной границы на территории Беларуси охраняли свыше 140 пограничных застав. Их вооружение и организация позволяли вести борьбу, преимущественно, с одиночными нарушителями границы, небольшими разведывательно-диверсионными группами и отрядами численностью до роты.
Но, несмотря на весь трагизм начального периода гитлеровского нападения на СССР, именно пограничники с первых минут вероломства Германии показали силу духа и воли в борьбе за каждую пядь родной земли. Уже в первых приграничных сражениях гитлеровцы встретили сопротивление, какого не испытали ни в одной из военных кампаний в Европе.
Российская Газета: последние новости
МИД пообещал не затягивать с ответом на американские санкции Псковитянка наказала приставов за свой несостоявшийся отпуск РФ и Беларусь к 1 июля интегрируют системы электронной ветсертификации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание143
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300310
Первый легальный бордель открывается в России355
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение