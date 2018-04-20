Проверенный список вещей в роддом 

Пакет для родов
От первого лица: «Когда я готовилась к поездке в роддом, то долго выбирала сорочку. Купила красивую, из чистого хлопка. Каково же было моё удивление, когда врачи строжайше запретили мне её надевать. И для кормления не подошла — неудобный вырез».
Прежде, чем собирать вещи, узнайте, какие правила существуют в роддоме, куда вы поедете. Где-то выдают ночнушки и даже халаты и запрещают пользоваться собственной одеждой, а где-то роженице потребуется всё своё. Если второй вариант — ваш, то в родовом отделении вам понадобится:
Документы (паспорт, полис, СНИЛС, родовой сертификат, обменная карта);
Сорочка хлопчатобумажная, широкая и не ниже колена и желательно с глубоким вырезом, чтобы сразу после рождения приложить кроху к груди;
Халат, который легко расстёгивается (не ворсистый и пушистый);
Моющиеся шлёпанцы;
Резинка для волос;
Сотовый телефон с зарядкой;
Бутылка с негазированной водой;
Носки.
Пакет для мамы после родов
От первого лица: «Я рожала второго ребёнка и очень ответственно подошла к сбору вещей. Но не учла одного: еды! Первенца рожала днём, и после родов сразу пообедала. А второго ребёнка в итоге родила ближе к ночи, и до утра мучилась от голода».
Собирая второй пакет, нужно учитывать всё: что ночью вас не покормят, что вы, возможно, не сможете первое время вставать с кровати, а захочется умыться, что перед выпиской захочется накраситься и уложить волосы, а муж понятия не имеет, как выглядит косметичка. Поэтому готовимся основательно, берём для себя:
Еду (несладкое печенье, батончики мюсли, пару бананов и яблок, пакетики чая);
Кружку, тарелку, ложку;
Влажные салфетки (обтереться, если будет сложно встать с кровати);
Прокладки послеродовые;
Несколько одноразовых послеродовых трусиков;
Ещё пару ночнушек на пуговках впереди или с глубоким вырезом на груди;
Шампунь, жидкое детское мыло;
2 полотенца (для лица и тела), расчёску, заколки;
Крем для лица (для экономии места в пакете подойдёт и детский крем);
Косметику на выписку;
Зубную щётку и пасту;
Удобный хлопковый лифчик для кормящих — 2 шт. ;
Крем от трещин на сосках;
Косметику и одежду на выписку (можно не брать с собой, но оставить на видном месте дома).
Пакет для малыша
От первого лица: «Моя подруга рожала в московском роддоме, там не требовались вещи для новорождённого. Каждое утро медсёстры выдавали выглаженные распашонки и пелёнки. Очень удобно!».
Такие порядки отнюдь не во всех роддомах. Уточните, как обстоят дела в вашем, прежде чем начать готовить пакет для новорождённого. Если требуются свои вещи, то не забудьте приготовить:
Одноразовые подгузники для детей весом 2-5 кг;
Распашонки (желательно антицарапковые, с закрытыми пальчиками) — 5-6 шт. ;
4 хлопковых чепчика;
Тёплые носочки;
Пелёнки байковые и тонкие (всего 10 шт.);
Пачка одноразовых пелёнок;
Крем под подгузник;
Масло детское для обработки складочек;
Стерильная вата;
Мыло детское жидкое;
Влажные детские салфетки;
Вещи для ребёнка на выписку — тоже можно оставить в квартире, предупредив маму и мужа об их местонахождении.
Всё это желательно упаковывать в прозрачные пакеты — чтобы было проще что-то отыскать. И не забудьте подключить интернет к своему телефону — ведь вам наверняка захочется поделиться радостной новостью с родными, близкими и друзьями и прислать мужу фотографию вашего малыша.