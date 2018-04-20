Проверенный список вещей в роддом

Пакет для родов

От первого лица: «Когда я готовилась к поездке в роддом, то долго выбирала сорочку. Купила красивую, из чистого хлопка. Каково же было моё удивление, когда врачи строжайше запретили мне её надевать. И для кормления не подошла — неудобный вырез».

Прежде, чем собирать вещи, узнайте, какие правила существуют в роддоме, куда вы поедете. Где-то выдают ночнушки и даже халаты и запрещают пользоваться собственной одеждой, а где-то роженице потребуется всё своё. Если второй вариант — ваш, то в родовом отделении вам понадобится:

Документы (паспорт, полис, СНИЛС, родовой сертификат, обменная карта);

Сорочка хлопчатобумажная, широкая и не ниже колена и желательно с глубоким вырезом, чтобы сразу после рождения приложить кроху к груди;

Халат, который легко расстёгивается (не ворсистый и пушистый);

Моющиеся шлёпанцы;

Резинка для волос;

Сотовый телефон с зарядкой;

Бутылка с негазированной водой;

Носки.

Пакет для мамы после родов

От первого лица: «Я рожала второго ребёнка и очень ответственно подошла к сбору вещей. Но не учла одного: еды! Первенца рожала днём, и после родов сразу пообедала. А второго ребёнка в итоге родила ближе к ночи, и до утра мучилась от голода».

Собирая второй пакет, нужно учитывать всё: что ночью вас не покормят, что вы, возможно, не сможете первое время вставать с кровати, а захочется умыться, что перед выпиской захочется накраситься и уложить волосы, а муж понятия не имеет, как выглядит косметичка. Поэтому готовимся основательно, берём для себя:

Еду (несладкое печенье, батончики мюсли, пару бананов и яблок, пакетики чая);

Кружку, тарелку, ложку;

Влажные салфетки (обтереться, если будет сложно встать с кровати);

Прокладки послеродовые;

Несколько одноразовых послеродовых трусиков;

Ещё пару ночнушек на пуговках впереди или с глубоким вырезом на груди;

Шампунь, жидкое детское мыло;

2 полотенца (для лица и тела), расчёску, заколки;

Крем для лица (для экономии места в пакете подойдёт и детский крем);

Косметику на выписку;

Зубную щётку и пасту;

Удобный хлопковый лифчик для кормящих — 2 шт. ;

Крем от трещин на сосках;

Косметику и одежду на выписку (можно не брать с собой, но оставить на видном месте дома).

Пакет для малыша

От первого лица: «Моя подруга рожала в московском роддоме, там не требовались вещи для новорождённого. Каждое утро медсёстры выдавали выглаженные распашонки и пелёнки. Очень удобно!».

Такие порядки отнюдь не во всех роддомах. Уточните, как обстоят дела в вашем, прежде чем начать готовить пакет для новорождённого. Если требуются свои вещи, то не забудьте приготовить:

Одноразовые подгузники для детей весом 2-5 кг;

Распашонки (желательно антицарапковые, с закрытыми пальчиками) — 5-6 шт. ;

4 хлопковых чепчика;

Тёплые носочки;

Пелёнки байковые и тонкие (всего 10 шт.);

Пачка одноразовых пелёнок;

Крем под подгузник;

Масло детское для обработки складочек;

Стерильная вата;

Мыло детское жидкое;

Влажные детские салфетки;

Вещи для ребёнка на выписку — тоже можно оставить в квартире, предупредив маму и мужа об их местонахождении.

Всё это желательно упаковывать в прозрачные пакеты — чтобы было проще что-то отыскать. И не забудьте подключить интернет к своему телефону — ведь вам наверняка захочется поделиться радостной новостью с родными, близкими и друзьями и прислать мужу фотографию вашего малыша.