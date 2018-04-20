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Лев-хипстер обнаружен в африканском заповеднике
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Лев-хипстер обнаружен в африканском заповеднике 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Фотограф-натуралист запечатлел крупнейшего представителя семейства кошачих, у которого вместо привычной гривы — «бритые» виски и пышная борода.
Льва-«модника», который носит хипстеркую прическу и густую бороду, запечатлел африканский фотограф-натуралист в кенийском национальном парке Найроби. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«У него была классная прическа и я не мог не сделать снимок», — рассказал кенийский фотограф Парас Чандария.
Он добавил, что встреченный им царь зверей выглядел так, будто над его гривой поработали мастера из барбер-шопа.
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