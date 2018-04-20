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В Старочеркасской создадут музей под открытым небом
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В Старочеркасской создадут музей под открытым небом 

Деловое сообщество 1 час назад
В станице Старочеркасской появится своеобразный музей под открытым небом — экспозиция «Даниловский бастион города Черкасска». В нем будут находиться чугунные пушки и карты, портреты, мультимедийное оборудование с шумовыми эффектами, а также специалисты воссоздадут стену Даниловского бастиона.
На эти цели из резервного фонда Ростовской области губернатор Василий Голубев выделил почти 5 млн руб. «Необходимо сделать так, чтобы станица круглогодично принимала туристов и продолжала развиваться», — отметил глава региона. Напомним, в станице с 2015 года реализуется программа комплексного развития. Ранее на развитие инфраструктуры, строительство дорог, парковой зоны, концертной площадки, коммуникаций казачьей станицы было выделено 1, 27 млрд рублей. Уже сейчас высажены деревья нового парка, разбитого на территории 6 га, проведены земляные работы, разбиты дорожки, планируется обустройство зон питания, а также спортивных и детских площадок, велодорожек.
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