В Старочеркасской создадут музей под открытым небом

В станице Старочеркасской появится своеобразный музей под открытым небом — экспозиция «Даниловский бастион города Черкасска». В нем будут находиться чугунные пушки и карты, портреты, мультимедийное оборудование с шумовыми эффектами, а также специалисты воссоздадут стену Даниловского бастиона.