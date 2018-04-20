Заводы «Русала» в Хакасии и Красноярске работают штатно и не требуют поддержки

"Предприятия работают в штатном режиме. Власти республики заинтересованы в развитии предприятий, в том числе за счет развития новых мощностей", — сказал РИА Новости представитель правительства Хакасии Дмитрий Спирин . Он добавил, что пока все предыдущие договоренности о развитии предприятий остаются в силе и могут быть даже более актуальны в условиях санкций. В частности, речь идет о ранее озвученном проекте создания «Алюминиевой долины».

В пресс-службе Красноярского края РИА Новости сообщили, что официальных запросов о поддержке со стороны предприятия не поступало, встреч по этому поводу с представителями «Русала» не проводилось.

Красноярске расположен Красноярский алюминиевый завод, в Саяногорске — Хакасский и Саяногорский алюминиевый заводы.