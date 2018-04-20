Дагестан будет сотрудничать с МАИБ для введения исламского бизнеса в республике

Дагестан будет сотрудничать с МАИБ для введения исламского бизнеса в республикеДелегация Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) во главе с президентом Маратом Кабаевым прибыла в Дагестан для подписания ряда соглашений и заключения партнерских отношений с республикой.

«Речь идет об экономическом сотрудничестве, в том числе в торговле, поставках продукции Дагестана в страны Ближнего Востока. Ваш опыт в этой области нам очень важен. В республике есть ряд недостроенных проектов, но при этом есть люди, которые хотели бы на правильных принципах вложить свои финансовые средства с подключением исламских институтов», — говорит Здунов.

Кабаев отметил, что они намерены развить бизнес по различным направлениям — в строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, экологии.

«У нас есть положительный опыт в других регионах России , где уже создано благоприятное направление. И в этой связи хотелось бы создать общее направление работы с братским народом Дагестана на благоприятных условиях не только для жителей республики, но и для гостей региона», — говорит глава МАИБ.

Под рассмотрение сторон попали вопросы развития малого и среднего бизнеса, социальной сферы, туризма.

Международная ассоциация исламского бизнеса занимается привлечением дозволенных законодательством страны и исламом финансовых и иных средств в различные проекты; содействие в организации контактов с российскими и иностранными инвестиционными компаниями, международными фондами, готовыми работать с учетом норм исламской деловой этики. Акцент МАИБ делает также и на освоение рынка халяль в России.