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Дагестан будет сотрудничать с МАИБ для введения исламского бизнеса в республике
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Дагестан будет сотрудничать с МАИБ для введения исламского бизнеса в республике 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестан будет сотрудничать с МАИБ для введения исламского бизнеса в республикеДелегация Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) во главе с президентом Маратом Кабаевым прибыла в Дагестан для подписания ряда соглашений и заключения партнерских отношений с республикой.
Встретил делегацию премьер-министр РД Артем Здунов.
«Речь идет об экономическом сотрудничестве, в том числе в торговле, поставках продукции Дагестана в страны Ближнего Востока. Ваш опыт в этой области нам очень важен. В республике есть ряд недостроенных проектов, но при этом есть люди, которые хотели бы на правильных принципах вложить свои финансовые средства с подключением исламских институтов», — говорит Здунов.
Кабаев отметил, что они намерены развить бизнес по различным направлениям — в строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, экологии.
«У нас есть положительный опыт в других регионах России, где уже создано благоприятное направление. И в этой связи хотелось бы создать общее направление работы с братским народом Дагестана на благоприятных условиях не только для жителей республики, но и для гостей региона», — говорит глава МАИБ.
Под рассмотрение сторон попали вопросы развития малого и среднего бизнеса, социальной сферы, туризма.
Международная ассоциация исламского бизнеса занимается привлечением дозволенных законодательством страны и исламом финансовых и иных средств в различные проекты; содействие в организации контактов с российскими и иностранными инвестиционными компаниями, международными фондами, готовыми работать с учетом норм исламской деловой этики. Акцент МАИБ делает также и на освоение рынка халяль в России.
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