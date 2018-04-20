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Власти региона: Предприятия «Русала» в Ленобласти не обращались за помощью
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Власти региона: Предприятия «Русала» в Ленобласти не обращались за помощью 

Прайм 44 минуты назад
Два предприятия "Русала" — заводы в Бокситогорске и Пикалево — не испытывают финансовых сложностей и не обращались за помощью к региональным властям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Предприятия за помощью к властям не обращались. Оба предприятия — Бокситогорский завод и предприятие в Пикалево — находятся на постоянном контроле и мониторинге в связи с известными событиями. Каждый день представители правительства созваниваются с руководством предприятий. Сейчас информации о финансовых трудностях или о проблемах со сбытом продукции нет", — сказал собеседник агентства.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в среду назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе «Русала». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.
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