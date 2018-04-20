Власти региона: Предприятия «Русала» в Ленобласти не обращались за помощью

"Предприятия за помощью к властям не обращались. Оба предприятия — Бокситогорский завод и предприятие в Пикалево — находятся на постоянном контроле и мониторинге в связи с известными событиями. Каждый день представители правительства созваниваются с руководством предприятий. Сейчас информации о финансовых трудностях или о проблемах со сбытом продукции нет", — сказал собеседник агентства.