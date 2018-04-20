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«Швабе» намерен выйти на рынок медтехники Вьетнама
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«Швабе» намерен выйти на рынок медтехники Вьетнама 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Медицинские приборы и фотообъективы холдинга «Швабе» вызвали повышенный интерес у участников международной выставки VIETNAM EXPO 2018, которая прошла с 11 по 14 апреля в Ханое. Представители госорганизаций и делового сообщества Вьетнама готовы оказать всестороннее содействие по выходу российской продукции на локальный рынок, отметили в пресс-службе холдинга.
На выставке во Вьетнаме в рамках объединенной экспозиции Ростеха «Швабе» представил портативный дефибриллятор АНД A15, телемедицинский комплекс «Кардиометр-МТ» и новый продукт в ассортименте медицинской техники — чрескожный электростимулятор для коррекции артериального давления ABP-051.
Посетители стенда также ознакомились с тепловизионным монокуляром ПТ-2М с дальностью обнаружения объектов до 1200 метров и модернизированными фотообъективами «Зенитар» и «Гелиос», способными работать в тандеме с цифровыми зеркальными фотоаппаратами ведущих мировых производителей.
Как отметил заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин, особой популярностью на VIETNAM EXPO 2018 пользовалась кардиологическая медицинская техника производства холдинга. «Мы провели продуктивную встречу с делегацией министерства здравоохранения и ассоциации производителей медтехники Вьетнама. Партнеры проявили повышенный интерес к медицинской продукции холдинга и выразили готовность оказать всестороннее содействие в ее выходе на рынок страны», — рассказал он.
Представители холдинга также встретились с руководством вьетнамской корпорации Viettronics. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области светотехники, медицинского и промышленного приборостроения.
VIETNAM EXPO проводится под патронатом Министерства промышленности и торговли Вьетнама и является крупнейшим выставочным событием в стране. В этом году мероприятие посвящено теме «Усовершенствование региональных и глобальных связей». В его работе приняли участие более 450 организаций из 23 стран мира. Всего выставку посетили свыше 20 000 специалистов.
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