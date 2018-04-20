«Швабе» намерен выйти на рынок медтехники Вьетнама

Медицинские приборы и фотообъективы холдинга «Швабе» вызвали повышенный интерес у участников международной выставки VIETNAM EXPO 2018, которая прошла с 11 по 14 апреля в Ханое . Представители госорганизаций и делового сообщества Вьетнама готовы оказать всестороннее содействие по выходу российской продукции на локальный рынок, отметили в пресс-службе холдинга.

На выставке во Вьетнаме в рамках объединенной экспозиции Ростеха «Швабе» представил портативный дефибриллятор АНД A15, телемедицинский комплекс «Кардиометр-МТ» и новый продукт в ассортименте медицинской техники — чрескожный электростимулятор для коррекции артериального давления ABP-051.

Посетители стенда также ознакомились с тепловизионным монокуляром ПТ-2М с дальностью обнаружения объектов до 1200 метров и модернизированными фотообъективами «Зенитар» и «Гелиос», способными работать в тандеме с цифровыми зеркальными фотоаппаратами ведущих мировых производителей.

Как отметил заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин , особой популярностью на VIETNAM EXPO 2018 пользовалась кардиологическая медицинская техника производства холдинга. «Мы провели продуктивную встречу с делегацией министерства здравоохранения и ассоциации производителей медтехники Вьетнама. Партнеры проявили повышенный интерес к медицинской продукции холдинга и выразили готовность оказать всестороннее содействие в ее выходе на рынок страны», — рассказал он.

Представители холдинга также встретились с руководством вьетнамской корпорации Viettronics. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области светотехники, медицинского и промышленного приборостроения.