Натали Портман сорвала церемонию вручения «Еврейской нобелевской премии»

Родившаяся в Иерусалиме американская актриса Натали Портман отказалась приезжать в Израиль , чтобы получить так называемую Еврейскую нобелевскую премию Genesis из-за «последних событий в еврейском государстве», в результате чего организаторам пришлось отменить церемонию.

«Натали Портман не поедет в Израиль в июне, чтобы получить премию Genesis, окрещенную журналом Time «Еврейской нобелевской премией». Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман», — передает РИА «Новости» заявление организаторов мероприятия.

Представитель кинодивы сообщил, что «последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле» и «не может с чистой совестью принять участие в премии».

После получения сообщения организаторы отменили вручение премии, запланированное на 28 июня.