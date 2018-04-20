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Натали Портман сорвала церемонию вручения «Еврейской нобелевской премии»
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Натали Портман сорвала церемонию вручения «Еврейской нобелевской премии» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Родившаяся в Иерусалиме американская актриса Натали Портман отказалась приезжать в Израиль, чтобы получить так называемую Еврейскую нобелевскую премию Genesis из-за «последних событий в еврейском государстве», в результате чего организаторам пришлось отменить церемонию.
«Натали Портман не поедет в Израиль в июне, чтобы получить премию Genesis, окрещенную журналом Time «Еврейской нобелевской премией». Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман», — передает РИА «Новости» заявление организаторов мероприятия.
Представитель кинодивы сообщил, что «последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле» и «не может с чистой совестью принять участие в премии».
После получения сообщения организаторы отменили вручение премии, запланированное на 28 июня.
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