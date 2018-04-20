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В Волгограде 21 апреля на улицы города выйдут автобусы-шаттлы
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В Волгограде 21 апреля на улицы города выйдут автобусы-шаттлы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
21 апреля жители Волгограда с 19:00 смогут протестировать работу автобусов-шаттлов, которые будут ездить до Красноармейского, Тракторозаводского и отдаленных территорий Дзержинского районов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
S1 «ул. Бакинская — Жилгородок». Он охзватит остановки «кинотеатр Родина», «ул. Хорошева», «ул. Землячки», «ул. Красная»;S2 «ул. Бакинская — кинотеатр „Юбилейный“ через ж/д-вокзал и далее со всеми остановками до конечной; S3 „Дворец спорта — Спартановка“ охватит остановки „пр. Металлургов“, „пл. Титова“, все остановки до „ул. Грамши“.
Пассажиры, желающие после матча прогуляться по Центральной набережной, также могут воспользоваться шаттлами S1 и S2. Их маршруты пройдут через нулевую продольную с остановкой на пересечении улиц Комсомольская и набережной 62-й Армии.
Добавим, что все автобусы будут отправляться от конечных остановок по мере загрузки. Проезд будет стоить согласно установленным городским тарифам.
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