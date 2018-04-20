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Из-за стройки в центральной экозоне Байкала завели уголовное дело
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Из-за стройки в центральной экозоне Байкала завели уголовное дело 

РИА Недвижимость 47 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
ИРКУТСК, 20 апр — РИА Новости. Глава поселка Листвянка, выдавший разрешения на строительство в центральной экозоне Байкала, обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что жители поселка Листвянка Иркутской области обеспокоены ведением строительства вблизи озера Байкал. Строительство идет вдоль береговой линии в черте водоохранной зоны. Тревогу жителей вызывает также то, что здания возводят граждане Китая, планируя использовать их в качестве гостиниц.
"Следователями установлены факты незаконной выдачи главой администрации Листвянского муниципального образования разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории", — говорится в сообщении.
На основании выданных разрешений собственники в ходе земляных работ сняли плодородный слой почвы, изменили ландшафт, вывезли грунт, а также возвели объекты капитального строительства в несколько этажей.
Отмечается, что действия главы администрации Листвянского муниципального образования «повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства».
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