Из-за стройки в центральной экозоне Байкала завели уголовное дело

Ранее сообщалось, что жители поселка Листвянка Иркутской области обеспокоены ведением строительства вблизи озера Байкал. Строительство идет вдоль береговой линии в черте водоохранной зоны. Тревогу жителей вызывает также то, что здания возводят граждане Китая , планируя использовать их в качестве гостиниц.

"Следователями установлены факты незаконной выдачи главой администрации Листвянского муниципального образования разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории", — говорится в сообщении.

На основании выданных разрешений собственники в ходе земляных работ сняли плодородный слой почвы, изменили ландшафт, вывезли грунт, а также возвели объекты капитального строительства в несколько этажей.

Отмечается, что действия главы администрации Листвянского муниципального образования «повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства».