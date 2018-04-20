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В Ессентуках курортная зона до 2037 года увеличится в два раза
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В Ессентуках курортная зона до 2037 года увеличится в два раза 

ТАСС 2 часа назад
ПЯТИГОРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Ессентуки увеличат площадь курортной зоны в два раза до 2037 года, согласно новому генплану города. Как сообщили в пятницу в министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, краевой совет архитекторов одобрил проект территориального развития города-курорта Ессентуки до 2037 года.
"Сегодня курортная зона в центральной части города занимает 290 гектаров. На расчетный срок планируется увеличить ее площадь в два раза за счет развития северного направления в районе Капельной балки", — сообщает пресс-служба.
Там планируется строительство новых лечебно-оздоровительных учреждений общей мощностью более 2,6 тыс. мест, а также реконструкция старых санаториев и пансионатов. Кроме того, предусматривается строительство 20 новых объектов рекреационного и спортивного назначения.
"В новом Генеральном плане города обозначена стратегическая цель — устойчивое градостроительное развитие Ессентуков с приоритетным развитием курортного-рекреационных территорий и восстановление бальнеологического потенциала", — сообщает пресс-служба.
Также в планах сформировать единый природно-рекреационный каркас курорта. Среди мероприятий — обустройство единой городской набережной вдоль рек Подкумок и Бугунта, с созданием элементов благоустройства и пешеходных связей с курортной зоной. Согласно представленному документу, в долине реки Подкумок запланированы организация ландшафтного парка, объекты спортивного назначения различного профиля, комплекс гостиниц, SPA-центров, казачьего этнографического комплекса.
В генеральном плане учли развитие социальной и транспортной инфраструктур. «Все предложения сформированы с учетом ограничений, установленных в границах каждой зоны санитарной охраны города-курорта», — сообщает пресс-служба.
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