«Похожа на стиральную доску»: в парке Металлургов начали менять новую плитку

Волнообразную плитку возле Вечного огня в парке Металлургов заменят по гарантии. Подрядчик уже начал устранять недостатки покрытия, которые обнаружили после схода снега. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

До этого жители жаловались на некачественный ремонт парка, сравнивая новую плитку со стиральной доской.

— Подрядчик планирует устранить недостатки до конца апреля, — рассказал представитель администрации.

Гарантийный ремонт плитке понадобился спустя восемь месяцев. К реконструкции парка Металлургов строители приступили в начале августа 2018 года.

На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап обошелся в 70 миллионов рублей, второй — в 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который завершится в мае 2018 года, пока что корректируют.

Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, установили ограждение вокруг озера, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки.