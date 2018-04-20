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Конкуренция не страшна по-настоящему современному бизнесу. И вот почему
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Конкуренция не страшна по-настоящему современному бизнесу. И вот почему 

Деловой Квартал 2 часа назад
Uber, iTunes, Airbnb — примеры совершенно новых стратегий развития бизнеса. Когда рост направлен в сторону, где конкурентов нет совсем. Идти в таком направлении не сложно, если знать основные правила. Брутальный путь к успеху в бизнесе заключается в устранении конкурентов. Другой же подход подразумевает расширение рынка — он менее кровавый и на самом деле приносит больше удовлетворения.
На пути развития бизнеса лишь два способа заполучать клиентов. Один заключается в том, чтобы уводить их у существующего на рынке игрока, а другой — в создании нового рынка с новым продуктом или услугой, который не существовал до этого, пишет Inc.com.
Примеры недавних больших побед на «новых рынках» включают в себя iTunes от Apple в мире цифровой музыки, Uber в сфере перевозок и Airbnb в сфере аренды жилья. Рост бизнеса за счет создания новых рынков сейчас принято называть «стратегией голубого океана», основанной на одноименной классической книге. Альтернативой является «стратегия алого океана», где все плавают в рамках предопределенных границ отрасли, а жестокая борьба превращает океан в алый цвет. Голубой океан подразумевает новые и незанятые территории.
В книге «Переход к стратегии голубого океана» сравниваются успешные и провальные попытки создания бизнеса в голубом океане за последние годы и предлагаются конкретные рекомендации по переходу к этой стратегии.
Авторский системный подход к этому переходу, который состоит из пяти шагов:
1. Нацельтесь на ту область, в которой вам есть, что предложить и получить
Все начинается с расширения мышления, оценки своих сильных сторон и фокуса на том, в чем есть преимущество. Например, Apple уже были экспертами в области цифрового и файлового менеджмента и осознавали неудовлетворенную потребность в музыкальных сервисах.
Не менее важно работать над созданием, изоляцией и мотивацией хорошей команды для предстоящей работы. Есть ли у вас для этого необходимые умения и требуемый уровень авторитета и компетенции?
Вам необходимо выбирать людей, которые являются хорошими слушателями, которые вдумчивы и готовы задавать вопросы тогда, когда другие этого не делают.
2. Смотрите объективно на стратегический ландшафт
Если команда понимает стратегию и соглашается с необходимостью меняться и расти, то только тогда вы можете создать коллективное желание двигаться вперед.
Если это будет сделано правильно, вам не надо будет даже говорить людям о том, что вы переходите к новой стратегии — они сами это почувствуют и поймут.
3. Найдите скрытые болевые точки, которые ограничивают вашу индустрию
Это поможет обнаружить неисследованные области, в которых заключены ценности. Нужно только прийти и освободить их. Болевые точки же будут представлять собой невероятные возможности, а не ограничения. Помните, что общий клиентский опыт сегодня зависит от больших вещей, чем просто цены и преимущества продукта.
Определение всех, кто не является клиентами в текущем пространстве, позволяет оценить общий масштаб спроса, который находится за пределами понимания вашей индустрии.
В Airbnb поняли, что существует возможность расширить гостиничную индустрию за пределами капиталоемкого мира отелей и гостиничных комплексов, ведь отели стали настоящей болью для молодых путешественников.
4. Преобразуйте ограничения рынка, чтобы внедрить новые решения
Здесь вы отказываетесь от случайного брейншторминга и применяете систематическую логику для переосмысления ограничений рынка и индустрии. Результат, в первую очередь, представляет собой понимание практических способов пересмотреть текущие проблемы отрасли и создать прорывные решения, которые вызовут появление новых клиентов.
5. Завершите переход тестами рынка и бизнес-моделей
Вам нужно четкое решение, одобренное всеми ключевыми заинтересованными лицами и подкрепленное знаниями о том, как избежать провалов при выполнении. Теперь настало время укрепить и улучшить ваш план, чтобы максимизировать рыночный потенциал, а затем, формально, запустить его в работу.
Это гарантирует, что тот переход, который вы совершаете, не только создаст ценность для покупателей, но и спровоцирует быстрый рост бизнеса. Очень важно делать этот переход тогда, когда команда заряжена и полностью готова к этому рывку.
Эти шаги подходят как для зрелых компаний, так и для молодых стартапов. В мире можно увидеть больше и больше попыток перейти к стратегии голубого океана, но, к сожалению, не все обладают необходимой дисциплиной и скрупулезностью, которая для этого требуется.
Возможно, пришло время пересмотреть стратегию роста вашего бизнеса. Гораздо интереснее систематически исследовать новые территории, чем бесконечно подкармливать существующих акул.
Теги: бизнес, свое дело
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