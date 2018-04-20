Сезонные запреты на ловлю рыбы вступили в силу в Ленобласти 

В связи с началом нерестового периода во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Ленинградской области и других регионов Северо-Запада вступают в силу ограничения на ловлю рыбы.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, нарушение предписаний влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи водных биологических ресурсов. В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.
Периоды, запретные для добычи водных биоресурсов:
с 20 мая по 30 июня — судака и леща;
от распаления льда по 15 июня — добыча (вылов) в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере Зайчихино;
от распаления льда по 30 июня в озере Тихое и в протоке, соединяющей озеро с рекой Россонь, в озере Липовском и в протоке, соединяющей озеро с Финским заливом.
Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек:
от распаления льда по 15 июня — судака и леща;
от распаления льда до 31 мая — щуки;
всеми орудиями и способами добычи (вылова):
с 20 апреля до 1 ноября — в протоке между озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также в протоке между озерами Айране и Кармаланъярви;
всеми орудиями лова и способами, кроме вылова одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях вылова у одного гражданина:
от распаления льда до 20 июня — в северной части Ладожского озера в шхерных районах и до 10-метровой изобаты в открытой части;
от распаления льда до 15 июня — в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории природного парка «Валаамский архипелаг»; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, Коневецких озерах;
от распаления льда до 20 июня — в озере Янисъярви.
Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и Санкт-Петербурга:
в реках — от распаления льда до 20 мая — щуки;
в Нарвском водохранилище — от распаления льда до 15 мая — щуки;
в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — от распаления льда до 31 мая — щуки;
от распаления льда до 15 июня — судака, леща и хариуса;
от распаления льда по 15 июля — раков.