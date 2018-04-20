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Владимир закупит 60 веранд для детсадов
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Владимир закупит 60 веранд для детсадов 

ТВ-МИГ 22 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото c ресурса tor-systems.ru  В этом году будут произведена массовая закупка и установка новых веранд для детских садов областного центра. Депутаты комитета по бюджетной и налоговой политики владимирского горсовета вчера заслушали представителя мэрии, начальника управлению образования Елену Малик, которая попросила нардепов внести изменения в городской бюджет и выделить на данные цели 7,5 млн рублей.
— В наших дошкольных учреждениях на сегодняшний день Роспотребнадзором выявлено более 60 веранд, которые находятся в аварийном состоянии. И ребятишки таких детских садов в отсутствии веранд не могут выти на прогулку в дождливое и холодное время. Веранды будут приобретены на торгах, мы планируем закупить на 7,5 млн рублей около 60 таких веранд и установить их в 20 детских садах города. То есть, мы обновим все веранды, к которым есть претензии у Роспотребнадзора, — сообщила Елена Малик.
Деньги на закупку новых веранд чиновники мэрии предложили перевести из другой строки расходов — средств, запланированных на ремонт асфальто-бетонного покрытия в ДОУ города Владимира. Как рассказала начальник городского управления образования, этих денег хватило бы на ремонт дорог всего в 4-5 детских садах. Депутаты согласились с позицией мэрии и «перекинули» деньги, посчитав, что новые веранды важнее нового асфальта.
Еще 2,5 млн рублей, также запланированных на ремонт дорог в детсадах, депутаты перераспределили на ремонт фасадов все тех же ДОУ. На эти средства к новому учебному году 12 садиков будут преображены до неузнаваемости.
— Хочу отметить, что в моем округе веранды находятся в плачевном состоянии, — обратилась к коллегам депутат Лариса Пышонина. — В некоторых детсадах они стоят без крыши, в других — вообще отсутствуют. Состояние — страшное, особенно опасно, когда дети гуляют в сильный ветер. Однозначно, это очень важный вопрос, но не менее важен и вопрос дорожного покрытия в учреждениях образования. Некоторые из них, как после бомбардировки, а от этого тоже зависит здоровье детей.
Посовещавшись, депутаты и чиновники решили: к проблеме ремонта асфальта в ДОУ и школах города необходимо вернутся в ближайшем будущем. С подачи старейшего депутата горсовета Бориса Оверчука, было решено разработать целую программу по ремонту дорог и тротуаров школ и садов, тем более, что список проблемных участков по всем учреждениям у управления образования имеется. Правда, реализована эта программа будет только в будущем году
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