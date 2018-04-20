За неверный код ОКТМО можно получить штраф

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который предусматривает поправки в НК РФ . Авторы инициативы предлагают считать, что обязанность по уплате налога не выполнена, если налоговый агент неправильно указал в поручении код ОКТМО, из-за чего налог не был зачислен в соответствующий бюджет.

Также за это нарушение депутаты предложили ввести штраф, который составит 20% от суммы неперечисленного налога. Новую санкцию могут закрепить в ст. 123 НК РФ.

Если законопроект примут, то он заработает с начала следующего года, но не раньше, чем закон будет официально опубликован.