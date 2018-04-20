Единый портал межотраслевой кооперации в Московском регионе появится в мае

В пятницу власти Подмосковья и Москвы подписали дорожную карту реализации соглашения о сотрудничестве в целях развития промышленного потенциала региона. Дорожная карта, помимо прочего, предполагает создание единого портала производителей продукции обрабатывающих производств Московского региона.

«Единый портал межотраслевой кооперации должен появиться уже в мае, мы в настоящий момент активно с коллегами работаем, чтобы оба портала Москвы и Московской области подгружали сведения друг от друга. Это позволит предпринимателям Москвы, зайдя на сайт Москвы, получить доступ к предприятиям Подмосковья, а предпринимателям Подмосковья, зайдя на сайт Подмосковья, получить доступ к предприятиям Москвы. Это дает синергетический эффект», — сказал Буцаев.

По его словам, на подмосковном портале кооперации уже зарегистрировано порядка 800 предприятий.