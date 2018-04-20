Ещё
Муфтий Гайнутдин и раввин Лазар обсудили взаимодействие мусульман и иудеев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муфтий Гайнутдин и раввин Лазар обсудили взаимодействие мусульман и иудеев 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром в своей резиденции в Московской соборной мечети, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.
"Основной темой встречи стали вопросы государственно-конфессиональных отношений, межрелигиозного сотрудничества и диалога, укрепление и наращивание двусторонних отношений между ДУМ РФ и СМР с одной стороны и Федерацией еврейских общин России с другой", — говорится в сообщении.
Духовные лидеры отметили, что взаимоотношения, которые сегодня существуют между мусульманами и иудеями России, строятся на самом высоком уровне.
"Была достигнута договоренность об углублении сотрудничества и проведении совместных мероприятий в будущем во благо России и ее граждан в целом", — отмечается в пресс-релизе.
В пресс-службе главного раввина России уточнили, что в завершение встречи муфтий Гайнутдин подарил Берлу Лазару книги, рассказывающие об истории российского ислама и Московской соборной мечети.
РИА Новости: последние новости
США ведут дискуссии о санкциях против России, заявили в госдепе Удар по Сирии дает России право на поставку Дамаску С-300, заявил Лавров Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300238
Первый русский бордель назвали спасением нации168
Первый легальный бордель открывается в России352
Поклонская ответила Порошенко про князей310
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение