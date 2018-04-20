Муфтий Гайнутдин и раввин Лазар обсудили взаимодействие мусульман и иудеев

"Основной темой встречи стали вопросы государственно-конфессиональных отношений, межрелигиозного сотрудничества и диалога, укрепление и наращивание двусторонних отношений между ДУМ РФ и СМР с одной стороны и Федерацией еврейских общин России с другой", — говорится в сообщении.

Духовные лидеры отметили, что взаимоотношения, которые сегодня существуют между мусульманами и иудеями России, строятся на самом высоком уровне.

"Была достигнута договоренность об углублении сотрудничества и проведении совместных мероприятий в будущем во благо России и ее граждан в целом", — отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе главного раввина России уточнили, что в завершение встречи муфтий Гайнутдин подарил Берлу Лазару книги, рассказывающие об истории российского ислама и Московской соборной мечети.