Консультацию в Пенсионном фонде можно получить по скайпу

Петрозаводчане могут обращаться каждый рабочий день.

Жители Петрозаводска могут получить консультацию Пенсионного фонда Карелии , воспользовавшись скайпом в любое удобное время в течение рабочего дня (9.00-17.00).

«Наберите в программе Skype адрес « ПФР Петрозаводск» и вам ответит специалист УПФР г. Петрозаводска», — сообщает пресс-служба ведомства. — Свои вопросы в Центр по выплатам пенсий ПФ РФ по РК вы можете задать, набрав адрес «ПФР Центр Карелия».

Территориальные органы ОПФР проводят скайп-консультирование по средам с 16.00 до 17.00. Смотрите адреса в таблице: