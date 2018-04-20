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Консультацию в Пенсионном фонде можно получить по скайпу
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Консультацию в Пенсионном фонде можно получить по скайпу 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Петрозаводчане могут обращаться каждый рабочий день.
Жители Петрозаводска могут получить консультацию Пенсионного фонда Карелии, воспользовавшись скайпом в любое удобное время в течение рабочего дня (9.00-17.00).
«Наберите в программе Skype адрес «ПФР Петрозаводск» и вам ответит специалист УПФР г. Петрозаводска», — сообщает пресс-служба ведомства. — Свои вопросы в Центр по выплатам пенсий ПФ РФ по РК вы можете задать, набрав адрес «ПФР Центр Карелия».
Территориальные органы ОПФР проводят скайп-консультирование по средам с 16.00 до 17.00. Смотрите адреса в таблице:
По материалам: ptzgovorit.ru
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