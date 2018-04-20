Сергей Лавров: Антироссийская кампания в США выдыхается

"Они достигают, пытаются достичь своих внутриполитических целей, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах", — отметил Лавров. Тем не менее, как считает министр иностранных дел РФ , эта антироссийская кампания «все-таки выдыхается».

Говоря об антироссийской риторике Штатов, Лавров провел аналогию с бегом на дальние дистанции. «Бежит человек стометровку или 10 тысяч, а лучше 42 километра, он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит, бежит, бежит, но в конце концов все-таки его силы оставляют. Мне кажется, мы похожее наблюдаем, хотя им хочется — тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает — им хочется, конечно, наращивать темп. Но так можно — и, скорее всего, так и будет — так можно надорваться», — сказал глава МИД РФ.

Российский дипломат также раскритиковал роль, которую США решили себе отвести на мировой арене. «То есть исходят они из своей непогрешимости и того, что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава, ревизуя современный миропорядок. Причем под миропорядком они совсем не Устав ООН понимают, они понимают то, что им видится необходимым для того, чтобы сохранять, пытаться сохранить свое доминирование», — подчеркнул Лавров.