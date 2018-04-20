Алма-Атинская: от свадьбы до кладбища — пара километров

Ни плотностью застройки, ни достопримечательностями, ни даже протяженностью эта улица в Кировском районе Самары похвастаться не может. Длина Алма-Атинской — 4,5 километра, а жилых домов здесь всего 28. Тем не менее эту магистраль знают все жители областной столицы. Что изменилось тут после реконструкции и какие еще сюрпризы ожидают местных обитателей? Разбираемся в очередном выпуске проекта 63.ru «Улица в кадре».

Алма-атинка: улица контрастов

Земля обитаемая

Начинается улица Алма-Атинская на Металлурге, от пересечения с Олимпийской. На четной стороне здесь — жилые дома. На нечетной — гаражи, металлургический колледж и сам завод-основатель, вокруг которого и строили район.

Алма-Атинская упирается в железнодорожные пути

Жилые дома на Алма-Атинской — редкость

Улицу открывает учебное заведение

Указатель явно остался на доме с советских времен

Из металлургов в электрики?

Первую продукцию завод «Металлург» выдал в 1958 году. Это было крупнейшее в Европе предприятие по производству алюминиевой продукции. В девяностых и нулевых промгигант сменил несколько хозяев, а вместе с ними и названий. Последнее переименование произошло 23 августа 2016 года.

Бывший завод металлургов вновь сменил название

— В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Алкоа СМЗ» переименовано в АО «Арконик СМЗ», о чем в ЕГРЮЛ сделана соответствующая запись. АО «Арконик СМЗ» на своей территории имеет электрические сети и оказывает услуги по передаче электроэнергии сетевым организациям, конечным потребителям и имеет статус территориальной сетевой организации, — сообщается на официальном сайте компании.

Памятник Ленина у завода — один из немногочисленных в Самаре

Ритуальный треугольник

На следующем отрезке Алма-Атинки сразу четыре знаковых объекта, добавляющих и без того не малый трафик этой улице: МРЭО ГИБДД, бани Металлургов и стадион сразу за ними, а так же Безымянское кладбище через дорогу от спортсооружения. Если посмотреть на карту, получается своеобразный треугольник.

Знаковое место для самарских автомобилистов

Напротив МРЭО ГИБДД (кстати, формально оно находится на Республиканской, а не Алма-Атинской) — бани Металлургов. Если верить сайту, то попарить здесь обещают с соблюдением всех банных традиций и ритуалов.

Знаменитые бани металлургов

Сразу за банями — самый известный самарский стадион «Металлург». Домашняя арена футбольного клуба «Крылья Советов» открылась в 1957 году по адресу ул. Строителей, 1. Но большинство самарцев и гостей города такие нюансы не интересуют. Все знают, что стадион между Алма-Атинской и Ставропольской, и точка.

По данным официального сайта футбольной команды, спортобъект вмещает 30251 зрителя. Перед матчем болельщики-автомобилисты совершают ритуальный автопробег с флагами любимых «Крылышек» по окрестным улицам.

Через дорогу от стадиона, за глухим забором — Безымянское кладбище. Погост площадью 19 га был образован в 1942 году. Сейчас здесь около 54 тысяч могил, городской некрополь закрыт для захоронений.

Станция обеспечивает теплом 70% самарцев

Две градирни ТЭЦ видно издалека

Шашлычники вне закона?

Следующий участок Алма-Атинской от Стара-Загоры до Московского шоссе длиной 1,69 км застроен преимущественно автосалонами, мастерскими, АЗС и ресторанно-гостиничными комплексами. По данным администрации Кировского района, земля на первой линии здесь поделена на 136 участков: 74 на левой стороне и 62 на правой.

— На 89 из них осуществляется коммерческая деятельность. Все участки используются не в соответствии с целевым назначением. Разрешенный вид использования — под садоводство. Около 30 участков находятся в собственности, но не используются, — сообщили 63.ru в горадминистрации.

По состоянию на 6 апреля 2018 года по улице Алма-Атинской располагалось 50 объектов потребительского рынка, из них: -18 автосервисов (два совмещенные с кафе);-2 автомойки;-1 автозаправочная станция;-14 объектов общественного питания;-14 объектов по розничной продаже товаров;-1 павильон «Шаурма», рядом с кафе «Логово». -13 объектов не эксплуатируются в связи с незавершенным строительством (сфера деятельности не определена);-6 зданий (помещений), которые арендуют под офисы.

Архитектурные изыски — фирменный стиль здешних зданий

Раритетный красавец-автобус припарковали у одного из автосервисов

Здесь играют веселые свадьбы и отмечают шумные юбилеи. Одни самарцы с радостью едут сюда потанцевать и поесть блюда восточной кухни, другие презрительно морщатся при одном упоминании о заведениях общепита на Алма-Атинской, считая эти места злачными и принадлежащими этническим группировкам. Тем не менее, в сознании большинства горожан Алма-Атинка четко ассоциируется именно с кабаками, шашлыками и алкоголем.

В 2013 году власти заговорили о преображении улицы к мундиалю. Из всех изменений пока только отремонтированная дорога и выезд на Московское шоссе через разгонную полосу, пересекающийся с автобусной остановкой.

В планах властей было и изъятие участков под ресторанами и автомастерскими для строительства четырехполосной магистрали.

Пару лет назад в публичную плоскость попала концепция развития территории в границах Алма-Атинской, Карла Маркса, Ракитовского и Московского шоссе. Согласно опубликованному документу, тут предполагалось строительство медцентра, ресторана, мотелей, центра развлечений и VIP-коттеджей. Развитием территории в 232 га планировала заняться частная компания.

Бизнес владельцев местных кафе, ресторанов и автомастерских оказался под угрозой. Предприниматели объединились и выдвинули на публичные слушания свой проект планировки и межевания, который предусматривал смену зонирования дачных участков на зону деловых и коммерческих предприятий, а так же газо— и водопровод, ливневки, освещение, четырехполосную дорогу, тротуары и велодорожки. Неузаконенные строения при этом никак не затрагивались. Участники публичных слушаний поддержали этот проект в 2016 году. Однако городские власти выступили против, ссылаясь на то, что красные линии будут смещены, что в конечном итоге приведет к транспортному коллапсу.

Как «Беркут» стал «первой ласточкой»

В декабре 2016-го мэрия перешла в наступление и опубликовала постановления о сносе самовольных построек на Алма-Атинской. Первым объектом, добровольного демонтажа которого потребовали от собственников чиновники, стало кафе «Беркут». Следующим стал автосервис «Тюльпан».

Судьба кафе пока в подвешенном состоянии

Бизнесмены попытались отстоять свои интересы. Суд Октябрьского района поддержал их требования к горадминистрации и постановил принять новый проект планировки территории. А вот областная инстанция встала на сторону мэрии. Впрочем, пока до реального сноса дело так и не дошло.

— В настоящее время 29 руководителей объектов потребительского рынка представили правоустанавливающие документы на сферу своей деятельности, а именно договоры аренды с собственниками земельных участков, свидетельства о собственности, ИНН, ОГРН, — отмечают в администрации Кировского района.