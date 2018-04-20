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Кабмин решил поднять госпошлины за водительские права и загранпаспорт
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Кабмин решил поднять госпошлины за водительские права и загранпаспорт 

Карельские вести 1 час назад
Фото: За рулем
Размер пошлины может вырасти в 1,5 раза.
В России планируют увеличить госпошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу заграничного паспорта нового поколения. Информация об этом была размещена 20 апреля на сайте кабмина.
На заседании правительства было решено одобрить увеличение госпошлины за регистрацию транспортных средств с 800 до 1500 рублей. А также увеличить госпошлину за получение национального водительского удостоверения с 2000 до 3000 рублей.
Кроме того, правительство одобрило повышение сборов за выдачу заграничного паспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. Теперь граждане старше 14 лет вместо 3500 будут платить 5000 рублей, а лица, не достигшие 14-летнего возраста, вместо 1500 будут платить 2500 рублей.
В документе сообщается, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации.
Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
По материалам: ptzgovorit.ru
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