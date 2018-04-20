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Кабмин одобрил повышение пошлины за выдачу загранпаспорта
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Кабмин одобрил повышение пошлины за выдачу загранпаспорта 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство одобрило проект закона об увеличении пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения и водительского удостоверения, а также за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортного средства нового поколения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что законопроект подразумевает увеличение пошлин до размера фактических затрат, которые несёт государство при выполнении указанных действий.
Так, пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта вырастет с 3,5 до 5 тысяч рублей, за регистрацию транспортного средства — до 1,5 тысячи рублей. За водительское удостоверение придётся заплатить 3 тысячи рублей.
«Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации», — говорится на сайте кабмина.
Также отмечается, что в ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму в установленном законом порядке.
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