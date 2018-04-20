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В воронежском селе 13-летняя девочка выстрелила себе в рот из винтовки
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В воронежском селе 13-летняя девочка выстрелила себе в рот из винтовки 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Школьнице в Воронеже провели операцию, во время которой извлекли пулю. В одном из сёл Россошанского района от выстрела винтовки пострадала 13-летняя девочка. Школьница ранила себя при неосторожном обращении с пневматическим оружием, рассказали в СУ СКР по региону в пятницу, 20 апреля. Инцидент случился 16 апреля. При выстреле пуля попала в верхнее нёбо девочки. Врачи доставили школьницу в областную детскую больницу. По сведениям «Вести-Воронеж», пуля застряла у девочке в нёбе, её извлекли во время операции. Угрозы жизни школьницы нет, она находится под наблюдением врачей. — По данному факту следователи незамедлительно организовали проведение доследственной проверки. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.
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