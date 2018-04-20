Самый популярный тренд недели 

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Помнится, даже блокировка торрентов вызвала куда больше раздражения и ненависти со стороны пользователей. А вот после победы Роскомнадзора над Дуровым на победителей просто посыпались демотиваторы.

Да и немудрено, поскольку с такой победой никаких проигрышей не нужно. Роскомнадзор всё чаще в принципе ассоциируется у россиян с этакой зловредной председательницей домоуправления государственных масштабов. Зловредной и, естественно, безнадёжно безмозглой, и от того каждой попыткой давления на свободолюбивых и недисциплинированных жильцов только сокращающей количество доступных инструментов контроля этих самых жильцов. А жильцы, в свою очередь, не столько не дисциплинированы, сколько питают искреннее отвращение к бюрократии всех сортов, особенно если эта бюрократия рядится под власть.

Вволю посмеявшись над очередной выходкой Роскомнадзора, я счёл её просто квинтэссенцией бессмысленности. Судите сами: блокировка обходится элементарно, о способах обхода открыто рассказывают государственные (!) телеканалы, а Павел Дуров заявил о выплате грантов из собственных средств администраторам прокси-серверов и прочих анонимайзеров — спасибо, дескать, от благодарного телеграма.

Помимо этого, блокировка создала массу проблем совершенно обычным и вполне благонадёжным гражданам, поскольку ударила по множеству интернет-магазинов.

Наконец, самый шизофренический результат: в отличие от нормальных граждан, моментально освоивших VPN-технологии, официозная бюрократия и активисты на довольствии вынуждены-таки отказаться от телеграма и вернуться к древним мессенджерам.

Собственно, заметное неудобство блокировка телеграма причинила только этим официальным лицам, поскольку проблемы с интернет-магазинами решились достаточно быстро.

А уж российский сегмент телеграма в целом так и вовсе получил небывалый стимул к подъёму: количество пользователей в каналах росло скачкообразно, равно как и продажи этих каналов. Получается, власть приняла решение, которое выставило её в глупом свете, и ограничило её собственные возможности — по крайней мере, возможности её носителей.

Между тем не только обычные граждане обратились к VPN, но и наркодилеры, а также террористы вряд ли перестали использовать телеграм. В интернете уже гуляет прекрасная фотография с кучей бородатый мужиков в халатах и гранатомётами и подисью: «Больше, чем просто фото: Террористы уходят из России после блокировки телеграма». Видимо, какая-то подобная картинка пребывала в головах тех, кто в Роскомнадзоре продавливал самоубийственное решение о блокировке.

Почему самоубийственное? Да потому, что это решение — в стиле Украины . Ukrainian style. Только там «ВКонтакте», «Одноклассники» и российских почтовиков запрещали. А в России — телеграм. Причём если запрет торрентов хоть как-то был оправдан, поскольку причина была международного масштаба: всё-таки авторские права и так далее — это тема мирового уровня; то с телеграмом получился просто позор, позор внутреннего масштаба.

Ведь, как ни крути, а Россия сегодня — одна из самых информационно свободных, по факту, стран в мире. И это прекрасно: даже функционирование всяких «эхов Москвы », « Радио «Свобода» » и фейсбука — прекрасно, хотя и отвратительно. Отвратительно по содержанию, а с точки зрения свободы — прекрасно.

Ну и к чему в таком случае занижать эту свободу запретом телеграма? К чему вызывать раздражение граждан, если никакой объективной причины для такой механически тупой принципиальности нет?

У меня нет ответа на эти вопросы — а задают их сегодня многие и многие. И прежде всего именно те, кто до этого момента не сомневался в своей поддержке российского государства. Именно их больше всего разочаровала блокировка телеграма. Роскомнадзор, на мой взгляд, фактически сработал как диверсант. И я уже не знаю, метафора ли это — или вполне точное описание ситуации.