Общий бюджет затрат на модернизацию пути в 2018 году на Дальневосточной железной дороге составит 7 млрд руб.

На Дальневосточной дороге стартовала летняя ремонтно-путевая кампания. Первые работы начались на перегоне Бира — Семисточный. В течение технологического «окна», длительность которого составит 3,5 суток, участок четного пути (восточное направление) протяженностью 8,9 км будет закрыт для движения поездов. Данная технология «закрытого перегона» позволяет повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы. При этом движение поездов осуществляется по соседним путям с использованием вариантного графика, который позволяет пропускать составы в обоих направлениях.

По технологии «закрытого перегона» в 2018 году запланировано выполнить 57% общего объема ремонта пути на объектах усиленного капитального ремонта и 89% от ремонта на объектах, сопровождаемых работами по глубокой очистке щебня.