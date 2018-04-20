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Правительство Нижегородской области и «Ростелеком» намерены сотрудничать в области создания «Умного региона»
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Правительство Нижегородской области и «Ростелеком» намерены сотрудничать в области создания «Умного региона» 

Newsroom24 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
«Ростелеком» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации программы инновационного развития городов «Умный регион». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Подписи в документе поставили врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Стороны намерены создавать условия для внедрения в различные сферы деятельности комплексных информационных решений, способствующих формированию современной инфокоммуникационной среды, развитию информационного общества, безопасному и комфортному проживанию на территории региона.
В рамках соглашения планируется разработать подходы к трансформации систем государственного и муниципального управления и интеграции их на базе платформенных решений. В процессе формировании технологической модели «Умный регион» будут развиваться новые проекты и использоваться уже существующие разработки, внедренные в городскую среду.
В партнерстве «Ростелекома» с региональными органами государственной власти цифровые решения внедрялись в различные секторы экономики на протяжении последних пяти лет. Компания реализовала проекты в области безопасности дорожного движения, весогабаритного контроля, экстренного оповещения населения. Созданы комплексные решения по организации системы связи единой дежурно-диспетчерской службы системы 112 и ЕДДС, внедрена медицинская информационная система, в настоящее время ведутся работы по АПК «Безопасный город».
«Мы намерены сотрудничать с государственными заказчиками по принципу сервисной модели и решать коммуникационные и IT-задачи муниципалитетов под ключ. «Ростелеком» для создания сложных инфраструктурных решений готов задействовать сверхскоростные каналы связи, собственную IT-инфраструктуру, дата-центры и облачный софт, обеспечивать киберзащиту и техническую поддержку», — отметил Михаил Осеевский.
В свою очередь Глеб Никитин заявил: «С „Ростелекомом“ у нас давние отношения. Есть целый ряд проектов, которые реализованы или реализуются совместно: это и система весогабаритного контроля, и система фото и видеофиксации нарушений ПДД, АПК „Безопасный город“. В рамках данного соглашения мы будем реализовывать дополнительные проекты, которые впоследствии будут интегрированы в единое платформенное решение: информатизация парковочных пространств, работа с энергосервисными контрактами, связанная с модернизацией системы освещения. „Ростелеком“ — наш надежный партнер, серьезный игрок с доказанными компетенциями. Мы не сомневаемся в том, что можем рассчитывать на его качественную, масштабную работу».
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