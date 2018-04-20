Правительство Нижегородской области и «Ростелеком» намерены сотрудничать в области создания «Умного региона»

«Ростелеком» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации программы инновационного развития городов «Умный регион». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стороны намерены создавать условия для внедрения в различные сферы деятельности комплексных информационных решений, способствующих формированию современной инфокоммуникационной среды, развитию информационного общества, безопасному и комфортному проживанию на территории региона.

В рамках соглашения планируется разработать подходы к трансформации систем государственного и муниципального управления и интеграции их на базе платформенных решений. В процессе формировании технологической модели «Умный регион» будут развиваться новые проекты и использоваться уже существующие разработки, внедренные в городскую среду.

В партнерстве «Ростелекома» с региональными органами государственной власти цифровые решения внедрялись в различные секторы экономики на протяжении последних пяти лет. Компания реализовала проекты в области безопасности дорожного движения, весогабаритного контроля, экстренного оповещения населения. Созданы комплексные решения по организации системы связи единой дежурно-диспетчерской службы системы 112 и ЕДДС, внедрена медицинская информационная система, в настоящее время ведутся работы по АПК «Безопасный город».

«Мы намерены сотрудничать с государственными заказчиками по принципу сервисной модели и решать коммуникационные и IT-задачи муниципалитетов под ключ. «Ростелеком» для создания сложных инфраструктурных решений готов задействовать сверхскоростные каналы связи, собственную IT-инфраструктуру, дата-центры и облачный софт, обеспечивать киберзащиту и техническую поддержку», — отметил Михаил Осеевский.

В свою очередь Глеб Никитин заявил: «С „Ростелекомом“ у нас давние отношения. Есть целый ряд проектов, которые реализованы или реализуются совместно: это и система весогабаритного контроля, и система фото и видеофиксации нарушений ПДД, АПК „Безопасный город“. В рамках данного соглашения мы будем реализовывать дополнительные проекты, которые впоследствии будут интегрированы в единое платформенное решение: информатизация парковочных пространств, работа с энергосервисными контрактами, связанная с модернизацией системы освещения. „Ростелеком“ — наш надежный партнер, серьезный игрок с доказанными компетенциями. Мы не сомневаемся в том, что можем рассчитывать на его качественную, масштабную работу».