Нижегородская область станет «Умным регионом»

В документе предусмотрено решение задач в сфере ЖКХ, формирование комфортной среды для жителей региона, создание инновационной городской инфраструктуры, развитие транспортных систем. В частности, планируется информатизация парковочных пространств, модернизация системы освещения, развитие телемедицины.

Глеб Никитин напомнил, что правительство региона и «Ростелеком» уже сейчас работают вместе по целому ряду направлений — это АПК «Безопасный город», система весогабаритного контроля на дорогах области.

После подписания соглашеия планиурется провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, а затем будут определены первоочередные направления совместной работы.

Напомним, «Ростелеком» и Горьковский автомобильный завод подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Фото: ПАО «Ростелеком»