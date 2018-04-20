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Нижегородская область станет «Умным регионом»
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Нижегородская область станет «Умным регионом» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Программу инновационного развития «Умный регион» внедрят в Нижегородской области. В рамках реализации проекта глава региона Глеб Никитин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В документе предусмотрено решение задач в сфере ЖКХ, формирование комфортной среды для жителей региона, создание инновационной городской инфраструктуры, развитие транспортных систем. В частности, планируется информатизация парковочных пространств, модернизация системы освещения, развитие телемедицины.
Глеб Никитин напомнил, что правительство региона и «Ростелеком» уже сейчас работают вместе по целому ряду направлений — это АПК «Безопасный город», система весогабаритного контроля на дорогах области.
После подписания соглашеия планиурется провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, а затем будут определены первоочередные направления совместной работы.
Напомним, «Ростелеком» и Горьковский автомобильный завод подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Фото: ПАО «Ростелеком»
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