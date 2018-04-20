Арктика станет жаркой: в Архангельске прошла презентация уникальной книги

Сберечь историю и упрочить свои позиции сегодня. Задача эта довольно непростая, но именно ее поставили перед собой неравнодушные архангелогородцы. На минувшей неделе в Архангельске состоялась презентация книги «Русская Арктика».

Книга представляет собой сборник, в который включены труды архангельских историков-краеведов ХIХ века, посвящённые исследованию приполярных регионов Архангельской губернии. Кроме того, в сборник вошли документы северных экспедиций, снаряжённых в Архангельске в ХIХ — начале ХХ века.

«Некоторое время назад благодаря комбинату мы смогли издать книгу «Арктический проект Ломоносова», — вспоминает Владимир Станулевич. — Эта была очень серьёзная и интересная работа. Тогда же генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев сказал мне, что, если у нас будут ещё подобные проекты, их обязательно поддержат. Так и появилась книга «Русская Арктика»».

Без банальностей

Работа над изданием была хоть и не простая, но очень интересная и увлекательная.

«Эту книгу мы готовили почти год, — вспоминает Сергей Шаляпин. — С самого начала мы ставили перед собой цель не быть банальными. Мы не хотели повторять те публикации на тему освоения Арктики и роли Архангельска в этом процессе, которые уже неоднократно публиковались. И когда мы окунулись в эту тему, мы поняли, что она гораздо более широкая и глубокая, чем то, что мы все изучали в школах и институтах. Оказалось, что были десятки экспедиций, которые просто неизвестны нам. И даже сегодня, держа в руках эту книгу, мы понимаем, что приоткрыты не все завесы тайн и, вполне вероятно, впереди нас ждёт ещё немало интересных открытий. Это, несомненно, не конец нашей деятельности в этом направлении».

В процессе работы над книгой составители работали с действительно уникальными документами. Дело в том, что в архиве сохранились оригинальные рукописи наших краеведов, живших в XIX веке. Они не просто рассказывали об экспедициях, они видели их своими глазами. Именно этим материалам и посвящена первая часть книги.

Вторая часть — это документы малоизвестных экспедиций. Например, из книги можно узнать о новоземельской экспедиции Тягина, которая была незаслуженно забыта. О ней было очень мало написано и сказано, а ведь именно эта экспедиция стала первой попыткой по заселению Новой Земли. Кроме того, именно Тягин стал первым, кто инициировал рассмотрение вопроса о заявлении прав России на Новую Землю. Дело в том, что в то время значительная часть этих территорий использовалась норвежскими и датскими промысловиками. От этого очень страдали мезенские и архангельские промысловики. В результате Россия начала задумываться о том, что необходимо закрепить эти земли за собой.

Составители «Русской Арктики» уверены, что эта книга способна упрочить положение нашей страны на арктических территориях. А это, согласитесь, очень важно сегодня.

«В Арктике станет жарко, и я сейчас говорю не только про изменения климата, — уверен Владимир Станулевич. — Дело в том, что буквально на днях Великобритания опубликовала концепцию «За пределами льда», в которой они заявили свои права на часть арктических богатств и объявили, что все коммуникации Арктики должны находиться под международным контролем. А эта книга обосновывает права России и напоминает о том, что вся Арктика устлана костями поморов. И об этом мы просто так забыть не можем, не имеем права!»

Сохранить историю

Для того чтобы это издание смогло увидеть и прочесть как можно больше людей, во время его презентации состоялась торжественная передача руководством Архангельского ЦБК части тиража в дар Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова для дальнейшего распространения по районным и сельским библиотекам Архангельской области.

Кстати, стоит отметить, что АЦБК регулярно поддерживает издательскую деятельность.

«Мы не только помогаем авторам и издателям, но и сами являемся издателями, — рассказала нам административный директор Архангельского ЦБК Ольга Саввина. — Например, у нас была выпущена книга об истории предприятия под названием «Минуя рубежи эпох». Также мы издали юбилейные фотоальбомы «Комбинат глазами фотографа» и «Комбинат глазами художника». А в минувшем году у нас появилось новое направление. Мы выпустили книгу для детей «Бумажные истории», благодаря которой малыши могли познакомиться с историей бумаги, а также научиться бережному отношению к природе и лесным ресурсам. Кроме того, мы с удовольствием поддерживаем издание книг, которые связаны с историей нашего края. Мы считаем, что очень важно сохранить и донести эти знания до подрастающего поколения, чтобы память о подвигах наших предков жила!

Комментарий

Василий Трофименко, заместитель директора Государственного архива Архангельской области:

— Когда издаются подобные книги, мы понимаем, что мы работаем не напрасно. Мы стараемся как для будущих поколений нашей страны, так и для современников. Кроме того, стоит отметить, что наш архив всегда отличался особым вниманием к вопросу Арктики и её освоения. И мы очень рады, что документы, хранящиеся у нас, издаются, что интерес к ним не угасает, а, напротив, растёт. Книга «Русская Арктика» — это плод сотрудничества историков, архивистов и краеведов, которые уважают и ценят свой край. Эти люди верят в то, что Арктика — наша и что её необходимо развивать. Но развитие невозможно без знания истории!

Дмитрий Зылев, генеральный директор Архангельского ЦБК:

— Мы продолжаем традиции меценатства и благотворительности, которые были заложены ещё Владимиром Крупчаком. На протяжении более чем 20 лет эти традиции живут и развиваются. У нашего предприятия очень активная социальная позиция. У нас появляются новые проекты, которые затрагивают абсолютно все сферы жизни общества. Что же касается книги «Русская Арктика», то это уже второе издание Владимира Станулевича и Сергея Шаляпина, которому мы помогли увидеть свет. И я надеюсь, что на этом наше сотрудничество не закончится. Мы верим, что подобные проекты помогут России стать ещё более могущественной, великой и прекрасной страной. И мы рады, что можем внести свой вклад в этот процесс!

Сергей Котлов, министр образования и науки Архангельской области:

— Этот сборник очень нужен и важен. Он попадёт в библиотеки города и области, а значит, у подрастающего поколения появится возможность соприкоснуться с трудами и документами, которые очень важны для изучения истории арктических территорий. И мне очень хочется верить, что этот сборник — лишь начало, что будут издаваться и другие труды, касающиеся Арктики.