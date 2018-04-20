Глава Минэкономразвития больше не сможет получать подарки

Сотрудники загранаппарата Минэкономразвития должны будут сдавать все полученные ими подарки на оценку, сообщает газета «Известия»

До сих пор получение презентов чиновниками торговых представительств за рубежом и постоянных представительств при международных организациях никак не регулировались. Фактически они могли получать подарки любой стоимости и оставлять их себе.

Теперь все подарки будут отправлять дипломатической почтой в центральный аппарат министерства в Москве , где в течение трех месяцев будет проводиться его оценка. Если презент дороже трех тысяч рублей, его продадут либо передадут благотворительной организации. Причем выкупить его сможет даже сотрудник, получивший его в дар. Все вырученные от продажи деньги направят в федеральный бюджет.

Отдельным решением министра подарок могут сохранить для нужд министерства. Если стоимость подарка окажется меньше трех тысяч рублей, получатель сможет забрать его себе.

По новым правилам, министр экономического развития вообще не сможет получать что-либо в дар, за исключением канцелярских принадлежностей, которые раздают на мероприятиях.

Право на получение блокнотов и ручек имеют и все остальные служащие министерства и загранаппарата. Также они могут забрать цветы или подарки, которые им вручаются в качестве поощрения или награды.