Брест в 2019 году будет объявлен культурной столицей СНГ

Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов. "В следующем году Брест будет объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств, — сказал Анатолий Иксанов , представляя на пресс-конференции межгосударственный проект «Великая Победа, добытая единством». — Естественно, будет достаточно проектов, которые посвящены и первым дням войны. Конечно, мы эти проекты будем поддерживать". Межгосударственный проект «Великая Победа, добытая единством» пройдет в странах СНГ в 2018-2020 годах, передает БЕЛТА.