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Брест в 2019 году будет объявлен культурной столицей СНГ
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Брест в 2019 году будет объявлен культурной столицей СНГ 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов.
"В следующем году Брест будет объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств, — сказал Анатолий Иксанов, представляя на пресс-конференции межгосударственный проект «Великая Победа, добытая единством». — Естественно, будет достаточно проектов, которые посвящены и первым дням войны. Конечно, мы эти проекты будем поддерживать".
Межгосударственный проект «Великая Победа, добытая единством» пройдет в странах СНГ в 2018-2020 годах, передает БЕЛТА.
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