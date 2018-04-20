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Волгоградские чиновники хотели незаконно провести закупку медоборудования
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Волгоградские чиновники хотели незаконно провести закупку медоборудования 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградское УФАС аннулировало закупку медоборудования на 660 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» антимонопольщики, ведомство приняло такое решение при рассмотрении жалобы на действия заказчика оборудования ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области». Чиновники хотели арендовать его для совершенствования системы выявления и лечения онкологических заболеваний местных жителей.
«Были выявлены нарушения закона о контрактной системе, что выразилось в объединении в одну закупку поставки нового медоборудования и услуг по модернизации уже имеющегося оборудования, которые в силу законодательства не могут являться предметом лизинга», — отметили в региональном УФАС. «В дальнейшем, если у заказчика останется потребность в поставке оборудования и услуг по его модернизации, ему будет необходимо провести две отдельные закупки», — пояснил руководитель ведомства Роман Лучников.
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