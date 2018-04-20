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Экс-руководитель «Чувашского бройлера» заключен под стражу из-за долга по зарплате
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Экс-руководитель «Чувашского бройлера» заключен под стражу из-за долга по зарплате 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший директор ОАО «Чувашский бройлер» заключен под стражу из-за долга по зарплате перед сотрудниками предприятия, сообщает СУ СКР по Чувашии. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, банкротстве, уклонении от уплаты кредиторской задолженности и невыплате зарплаты.
Осенью 2016 года мужчина, знавший о кредиторской задолженности своего предприятия, заключил несколько заведомо невыгодных сделок, из-за которых суд начал процедуру банкротства в отношении «Чувашского бройлера».
Также он с сентября 2016 года по июль 2017 года периодически не выплачивал заработную плату 92 работникам предприятия на общую сумму свыше 2 млн 753 тыс. рублей, хотя у предприятия имелись средства для погашения долга.
Кроме того, он уклонился от исполнения не менее 4 судебных решений о взыскании с ОАО «Чувашский бройлер» задолженности по выплате заработной платы и задолженности в пользу кредиторов.
Сейчас дело передано в суд.
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