Экс-руководитель «Чувашского бройлера» заключен под стражу из-за долга по зарплате

Бывший директор ОАО «Чувашский бройлер» заключен под стражу из-за долга по зарплате перед сотрудниками предприятия, сообщает СУ СКР по Чувашии . Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, банкротстве, уклонении от уплаты кредиторской задолженности и невыплате зарплаты.

Осенью 2016 года мужчина, знавший о кредиторской задолженности своего предприятия, заключил несколько заведомо невыгодных сделок, из-за которых суд начал процедуру банкротства в отношении «Чувашского бройлера».

Также он с сентября 2016 года по июль 2017 года периодически не выплачивал заработную плату 92 работникам предприятия на общую сумму свыше 2 млн 753 тыс. рублей, хотя у предприятия имелись средства для погашения долга.

Кроме того, он уклонился от исполнения не менее 4 судебных решений о взыскании с ОАО «Чувашский бройлер» задолженности по выплате заработной платы и задолженности в пользу кредиторов.

Сейчас дело передано в суд.