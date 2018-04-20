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Малые предприниматели опасаются и американских санкций, и российских ответов
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Малые предприниматели опасаются и американских санкций, и российских ответов 

Newsru.com 33 минуты назад
Фото: Newsru.com
Производители алкогольной индустрии и владельцы торговых киосков тоже оказались среди тех, кто обеспокоен и санкциями США, и возможным ответом России на них. Об этом в пятницу пишет
со ссылкой на президента «Опоры России» Александра Калинина.
В ходе Ялтинского международного экономического форума Калинин сообщил, что представители малого и среднего бизнеса обращались в деловую организацию после новой волны американских санкций, а потом и после потенциального ответа на них с российской стороны.
В частности, к «Опоре» ассоциация мелкорозничной торговли «Коалиция киоскеров», выручка которых на 15-20% приходится на сигареты. По его словам, владельцы киосков и малых торговых форматов, входящих в коалицию, пока не знают, чем смогут заместить поставки табака из США. В 2017 году, как следует из данных ФТС, Россия импортировала табака и его заменителей на 938 млн долларов, из которых на долю США пришлось 75,9 млн долларов.
Продавцы винодельческой продукции из Европы тоже обратились к бизнес-объединению, сообщил глава «Опоры России». Как следует из законопроекта, поставки вина и другого алкоголя оттуда могут оказаться под угрозой, в случае если страны ЕС присоединятся к санкциям США.
При введении ответных мер Россия должна оценить свою готовность замещать товары в разных секторах, заявил Калинин.
13 апреля лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Это российский «ответ» на закон CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"), который был предложен и принят американским конгрессом в 2017 году.
Первое чтение законопроекта об ответе на новые американские санкции состоится 15 мая. Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее положительно оценил его, отметив, что власти примут лишь те меры, которые не повредят «нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности».
Документ позволяет вводить санкции по решению правительства, но это не означает их введения, подчеркнул Калинин. Ответные меры «точно» не будут симметричными, так как в России не так много бизнеса, «чтобы им разбрасываться», сказал он.
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