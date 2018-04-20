Сергей Глушко советует правильно приседать, чтобы похудеть

Актер Сергей Глушко , более известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в микроблоге очередной видеоролик из тренажерного зала и показал упражнение, с помощью которого он качает ноги. Подписчики мужчины тут же принялись расспрашивать его, как добиться подобных результатов, и он дал Интернет-пользователям несколько советов.

Российский актер и бодибилдер периодически хвастается перед подписчиками в Инстаграме своими мышцами. Муж певицы Наташи Королевой не стесняется даже иногда показать и довольно пикантные фотографии, демонстрируя свое тело. Артист также рассказывает и то, каких трудов стоит ему поддержание такой формы, выкладывая в сеть видеоролики из спортзала. На этот раз Тарзан сделал на камеру несколько приседаний с весом на плечах и пошутил над своим занятием. «Был бы девушкой… Вообще бы кроме ног ничего не делал»

Фанаты Глушко, увидев этот видеоролик, начали заваливать его вопросами по поводу упражнения, его пользы и правильности выполнения, на что мужчина посоветовал начинать с небольших нагрузок, а уже затем приседать много и правильно, чтобы избавиться от лишних килограммов. Но многие решили просто высказать Тарзану свое восхищение, особо отметив его трудолюбие и работоспособность, а также стремление поддерживать свои мышцы в тонусе. «У меня вообще в домашних условиях не получается ноги немного подкачать. А в спортзал идти — времени нет» «Ноги как у артиста балета. Только не перекачай. Может взять маленький вес и увеличить темп» «Какой молодец! День ног — святое. Качаешь ноги, а растёт все!» «Ух, что за мускулы! Вот всем мужчинам бы такие!» «Серёж, а пресс как же?» Кстати, некоторые подписчики артиста нашли и незначительные недочеты в тренировке Сергея. Они отметили, что во время подъема стриптизер сводит колени, чего, по их словам, делать не стоит.

А некоторое время назад Глушко обратился к подписчикам, которые направляют в его адрес критику. Он заявил, что не намерен терпеть в сети людей, которые негативно настроены и выражают свое недовольство грубыми комментариями. Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) 18 Апр 2018 в 7:07 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!