Свежий воздух, конкурсы и отличная компания: «Велокурган» открывает сезон

В эти выходные «Курганский велоклуб» открывает сезон-2018. 22 апреля прежние участники клуба и новички отправятся в небольшой велопробег до Голубых Озер. Там, на Поляне открытий, будут подведены итоги зимнего интернет-фотоконкурса «Я зимой с велосипедом» и пройдут новые состязания.

Сбор — в 10:00 на улице Томина, 51. Выезд — в 10:40.

— С 10:00 до 10:40 будет время закупиться в магазине или просто пообщаться. Кроме того, пройдет небольшой инструктаж, — рассказал корреспонденту портала 45.ру активист велоклуба Никичъ Анищенко.

Небольшой снег или дождь участникам клуба, как правило, не помеха.

— Если уж совсем плохая погода окажется, будем думать. Один раз было, что наутро выпало 15 см снега и пришлось переносить открытие сезона в кафе. Благо участников тогда было не так много и все вошли, — говорит велосипедист.

Практически каждые выходные «велокурганцы» выезжают на «покатушки»

С собой в дорогу рекомендуется брать минимальный ремнабор, репелленты от клещей и небольшой перекус, но, как шутит Никичъ Анищенко, если чего-то из этого нет, то это не повод не приезжать.

— Открытие сезона — это своеобразный обряд посвящения для тех, кто приехал на покатушку впервые. Когда все добираются до места назначения, мы устраиваем различные конкурсы. Например, уже второй год будем подводить итоги зимнего фотоконкурса «Я зимой с велосипедом». Победители получают призы от спонсоров: запчасти и аксессуары для велосипедов, — отмечает Никичъ.

После открытия сезона практически каждые выходные клуб организует походы выходного дня. Дистанции могут быть как «новичковыми» — по 20-30 км, так и «экспедиционными» — от 100 км.

— Как правило, ездим по области. Часто бываем в Падеринском, Шепотково, Митино или на пляже «Серебряный ручей» на Старом Просвете. Бывают «забросы» и в соседние регионы. Например, в праздники на несколько дней выезжаем на Южный Урал. В ближайших планах — Каменск-Уральский с подбросом на электричке, — перечисляет активист велоклуба.

Одно из излюбленных мест для поездок — «Серебряный ручей» на Старом Просвете

Определенного кворума для того, чтобы поездка состоялась, нет. Количество участников в «покатушках» каждый раз разное.

— Самое меньшее было два участника на разведочной «покатушке». А вот на открытии при хорошей погоде может быть от 100 велосипедистов — объясняет Никичъ.

Чтобы по пути никто из участников не потерялся, в конце колонны велосипедистов едет опытный участник клуба — замыкающий, который контролирует отстающих.

Участники «покатушек» общаются и вне поездок: обсуждают следующие путешествия и решают технические вопросы. Так что во время велопрогулок можно не только провести время с пользой для здоровья и насладиться зауральскими пейзажами, но и обзавестись новыми друзьями.